Sonniges Wetter und gelegentliche Schauer: Die kommende Woche in Llucmajor (13.8.2024)

Perfektes Strandwetter mit vereinzelten Niederschlägen in Llucmajor

Der Sommer in Llucmajor zeigt sich von seiner schönsten Seite. Als perfekte Urlaubsoase bietet Mallorca auch in der nächsten Woche wundervolle Bedingungen, um die Sonne und das Meer zu genießen, trotz einiger Tage mit erwartetem Regen. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand zur Wettervorhersage für den Zeitraum vom 13. August bis zum 20. August 2024.

Heute: Ein strahlender Tag in Llucmajor

Mit einer klaren Sicht auf das azurblaue Mittelmeer, begrüßt uns der heutige Tag in LlucmajorLlucmajor mit Temperaturen, die auf angenehme 32°C klettern. Die leichte Brise von 6 km/h sorgt für eine willkommene Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei gemäßigten 46% und der Luftdruck liegt stabil bei 1010 hPa. Sonnenanbeter können sich freuen, denn der Sonnenaufgang ist bereits um 4:59 Uhr zu beobachten und das Tageslicht begleitet uns bis zum Sonnenuntergang um 18:47 Uhr.

Wechselhaftes Wetter in den kommenden Tagen

Die weiteren Tage in Llucmajor zeigen sich etwas weniger beständig. Am 14. August werden wir von mäßigem Regen bei immer noch warmen 30°C überrascht, während der Wind auf 12 km/h zunimmt. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 55% könnte für zusätzliche Schwüle sorgen.

Am 15. August erwartet uns intensiver Regen, was die Temperaturen auf 26°C sinken lässt – ein idealer Tag, um die Schönheit der Insel zu erkunden oder sich einer der vielen Innenaktivitäten zu widmen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 66% an und der Wind bläst moderate 11 km/h.

Ab dem 16. August hellt sich der Himmel allmählich auf. Mit leichtem Regen und 28°C läutet der Tag das Ende der kurzen Regenphase ein. Die folgenden Tage versprechen mit nur wenigen Wolken und Temperaturen, die zwischen 29°C und 30°C pendeln, echtes Sommerwetter.

Stabiles Sommerwetter zieht wieder ein

Zum Ausklang der Woche zeigt sich das Wetter in Llucmajor wieder von seiner schönsten Seite. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 29°C können Einheimische und Touristen wieder vollends das mediterrane Klima genießen. Leichte Winde sorgen für angenehme Abkühlung, während der Luftdruck auf wohltuende 1015 hPa ansteigt.

Die Wetterwoche in Llucmajor ist geprägt von einer Vielfalt, die sowohl Sonnenhungrige als auch Naturfreunde anspricht. Nehmen Sie sich Zeit, die Schätze dieser Insel auch bei wolkigeren Himmeln zu entdecken, und nutzen Sie die warmen Tage, um die unvergleichliche Küste Mallorcas zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:33:18. +++