Unvorhersehbares Wetter in Felanitx: Sommergewitter folgen strahlender Sonne (13.8.2024)

Wetterprognose für Felanitx: Wechselhaftigkeit prägt die kommende Woche

Die Wetterlage in Felanitx zeigt sich in den nächsten Tagen von einer wechselhaften Seite. Während wir mit Temperaturen um die 30 Grad und klarem Himmel beste Voraussetzungen für Strandbesuche und Outdoor-Aktivitäten haben, müssen wir auch mit stürmischen Überraschungen rechnen.

Hochsommerliches Wetter mit Überraschungen

Am Dienstag, den 13. August 2024, erlebt Felanitx einen Tag mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 32°C. Diese Bedingungen bieten die perfekte Gelegenheit, die schöne Natur Felanitxs in vollen Zügen zu genießen. Der Wind bleibt mit 5 km/h angenehm leicht, die Luftfeuchtigkeit bei 41% sorgt für ein angenehmes Klima.

Doch bereits am Mittwoch überrascht uns ein moderater Regen bei leicht gesunkenen Temperaturen von 31°C. Der Wind frischt auf 10 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 50% zu, was auf kommende Niederschläge hinweist.

Anhaltende Regenfälle und Abkühlung in Sicht

Am Donnerstag, dem 15. August, müssen wir uns auf heftige Regenfälle einstellen, die die Temperaturen auf 25°C fallen lassen. Eine leicht erhöhte Windgeschwindigkeit von 8 km/h begleitet die feuchtere Luft mit einer Feuchtigkeit von 73%. Dies bringt eine willkommene Abkühlung nach den vorangegangenen heißen Tagen.

Der Freitag bleibt weiterhin wechselhaft mit moderatem Regen und einem leichten Temperaturanstieg auf 28°C. Das Wochenende begrüßt uns am Samstag mit einem wieder klaren Himmel und angenehmen 30°C, ehe Sonntag Wolken aufziehen, die dennoch bei 29°C angenehme Bedingungen versprechen.

Ausblick auf die neue Woche

Zum Start in die neue Woche, am Montag, präsentiert sich das Wetter in Felanitx mit nur wenigen Wolken am Himmel und sommerlichen Temperaturen um die 31°C. Damit klingt der wechselhafte Wettertrend aus und verspricht einen angenehmen Beginn der neuen Woche.

Empfehlungen für die Bewohner und Besucher von Felanitx

Die Wettervorhersage bedingt eine flexible Gestaltung der Freizeitaktivitäten. Sonnenanbeter kommen zu Beginn und Ende der Woche auf ihre Kosten, während sich Naturliebhaber auf erfrischende Regenschauer freuen dürfen, die der Landschaft ein saftiges Grün verleihen. Es empfiehlt sich, stets einen Regenschirm griffbereit zu halten. Die sommerlichen Abende laden trotz der Regengüsse zu entspannten Spaziergängen und geselligen Stunden in den lokalen Cafés und Restaurants ein.

