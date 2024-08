Wetter Alcúdia (13.08.24 bis 20.08.24): Wettervorhersage und 7-Tage-Trend mit Sonnenschein und Regenschauern

Wetter Alcúdia: Die aktuelle Wetterprognose für die Woche vom 13. bis 20. August 2024

Während sich die Besucher und Bewohner von Alcúdia auf eine Mischung aus sonnigen Tagen und gelegentlichen Regenschauern einstellen können, bleibt die Sommerstimmung auf der schönen Insel Mallorca ungetrübt. Mit Temperaturen, die an manchen Tagen die 30-Grad-Marke überschreiten, steht uns eine typisch warme Augustwoche bevor.

Hochsommerliches Wetter mit klarem Himmel und milden Brisen

Am Dienstag, den 13.08.2024, startet die Woche in Alcúdia mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 32°C. Der Wind weht leicht mit 8 km/h, was die Wärme angenehm macht. Die Feuchtigkeit liegt bei 45% und der Luftdruck bei 1010 hPa. Frühaufsteher können den Sonnenaufgang bereits um 4:57 Uhr erleben, während der Sonnenuntergang für 18:47 Uhr angesetzt ist.

Regenschauer bringen Abkühlung Mitte der Woche

Der Mittwoch lässt leichten Regen auf Alcúdia niederprasseln, wobei die Temperaturen auf angenehme 29°C sinken. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 12 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67%. Am Donnerstag verstärkt sich der Regen zu starken Schauern bei 26°C, was die Inselbewohner und -besucher dazu einlädt, die kulturellen Angebote Alcúdias zu erkunden, statt am Strand zu liegen. Der Wind beruhigt sich wieder auf 10 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt weiter auf 72%.

Besserung des Wetters für das Wochenende in Sicht

Am Freitag hält der Regen mit mittlerer Stärke an, doch das Thermometer klettert bereits wieder auf 27°C. Der Samstag zeigt sich wieder von seiner freundlicheren Seite, mit aufgelockerten Wolken und warmen 28°C. Die Feuchtigkeit nimmt etwas ab, der Wind bleibt sanft. Perfekt für einen entspannten Tag in der wunderschönen Altstadt von Alcúdia oder entlang der malerischen Küste.

Zum Abschluss der Woche erneut leichte Regenfälle

Am Sonntag erwartet die Einwohner und Gäste wieder ein leichter Regen bei 26°C, doch die darauffolgenden Tage versprechen eine Rückkehr des klaren Himmels. Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Montag, der mit strahlendem Sonnenschein bei 29°C überzeugt. Der Wind bleibt ruhig und die Feuchtigkeit angenehm.

Die Wochenwetter-Zusammenfassung für Alcúdia auf Mallorca

Für die kommende Woche dürfen wir in Alcúdia eine bunte Mischung aus strahlendem Sonnenschein und belebenden Regengüssen erwarten. Tagsüber liegt das Thermostat stets im sommerlich warmen Bereich, während die Nächte moderat ausfallen. Die ideale Zeit, um das reichhaltige Freizeit- und Kulturangebot der Region zu genießen sowie in die kulinarischen Genüsse Mallorcas einzutauchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:21:04. +++