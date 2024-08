Wetter Artà (13.08.24 bis 20.08.24): Sonnige Aussichten und Regentropfen – das Wetter für die nächste Woche

Das Wetter in Artà: Ein sonniger Start mit Aussicht auf RegenschauerArtà

Artà genießt die sommerlichen Tage – Das aktuelle Wetter

Die Sommerhitze bleibt in Artà beständig, da am Dienstag, den 13.8.2024, klare himmelbedeckte Tage mit einer Höchsttemperatur von 29°C vorherrschen. Mit einem sanften Wind von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% verspricht dieser Tag, eine perfekte Gelegenheit zu sein, die Strände von Mallorca zu genießen. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:45 Uhr.

Die Wetterprognose für die kommenden Tage in Artà

Am Mittwoch, 14.8.2024, setzt sich der sommerliche Trend fort, obwohl leichter Regen mit Temperaturen von 27°C und Windgeschwindigkeiten von bis zu 12 km/h erwartet wird. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 71% und der leichte Luftdruckabfall auf 1009 hPa deuten auf flüchtige Regenschauer hin, die den Tag über auftreten könnten.

Werden die Regenschirme am Donnerstag, den 15.8.2024, ausreichen, wenn schwere Regenfälle bei 24°C erwartet werden? Es sieht so aus, als könnte es ein Tag für die Museen oder andere Indoor-Aktivitäten sein, denn der Himmel öffnet seine Schleusen, begleitet von einem mäßigen Wind von 10 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 75%.

Der Freitag, 16.8.2024, bringt eine gemäßigte Regenwahrscheinlichkeit mit sich, während die Temperatur leicht auf 26°C ansteigt. Die Winde lassen nach, wehen aber immer noch mit 8 km/h durch die Straßen von Artà. Ein Sonnenaufgang um 5:0 Uhr und ein Sonnenuntergang um 18:41 Uhr rahmen diesen Tag ein.

Sonniges Wochenende für Artà in Sicht

Das Wochenende wird mit einem klaren Himmel am Samstag, den 17.8.2024, eingeläutet, und das Wetter bleibt mild mit einer Tageshöchsttemperatur von 27°C. Die kommenden Tage halten die Temperaturen stabil, während die Bewölkung zunimmt. Am Sonntag und Montag, 18.8. und 19.8.2024, können Sie gebrochene Wolken am Himmel beobachten, die für malerische Sonnenuntergänge sorgen. Das Wetter wird zum Abschluss der Woche am Dienstag, den 20.8.2024, noch einmal klar, mit Temperaturen, die angenehme 27°C erreichen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:22:49. +++