Wetter Capdepera (13.8.2024 bis 20.8.2024): Wettervorhersage und 7-Tage-Trend im Überblick (13.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und Sommerregen: Die Wetterwoche in Capdepera

Die Sommerwoche in Capdepera beginnt am Dienstag, den 13. August 2024, mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 28°C. Ein sanfter Wind weht mit nur 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 61% liegt und der Luftdruck 1010 hPa beträgt. Der Sonnenaufgang um 4:56 Uhr kündigt einen perfekten Tag an, der erst mit dem Sonnenuntergang um 18:45 Uhr endet.

Die darauf folgende Mittwoch ist geprägt von leichtem Regen bei einer Höchsttemperatur von 27°C und einer Windgeschwindigkeit, die auf 13 km/h ansteigt. Mit einer zunehmenden Luftfeuchtigkeit von 73% und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1009 hPa, wird dieser Tag von frühmorgens bis Sonnenuntergang um 18:44 Uhr von Wassertröpfchen begleitet.

Ein bisschen wechselhafter zeigt sich der Donnerstag, der uns mit 25°C und schwerem Regen überraschen könnte. Eine konstante Brise mit 11 km/h und einer steigenden Luftfeuchtigkeit von 77% wird von einem Luftdruck von 1014 hPa begleitet. Das Aufziehen der Sonne um 4:58 Uhr und ihr Niedergang um 18:42 Uhr bringen eine dramatische Szenerie mit sich, die Zeuge des natürlichen Schauspiels ist.

Am Freitag weicht der starke Niederschlag einem moderaten Regen und Temperaturen um die 26°C, bei einer gleichbleibenden Windgeschwindigkeit von 8 km/h und Luftdruck von 1014 hPa. Halten Sie Ihren Regenschirm bereit, während die Luftfeuchtigkeit leicht sinkt und die Natur durchnässt von Sonnenauf- bis -untergang genießen.

Das Wochenende rückt näher und mit ihm klarer Himmel am Samstag bei 27°C. Erfrischende 7 km/h Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 64% laden zum Genießen der Insel ein, während der Luftdruck stabil bei 1015 hPa bleibt. Eine perfekte Zeit, um die natürliche Schönheit von Mallorcas Stränden zu erleben.

Sonntag und Montag bieten eine ähnliche Szenerie mit jeweils 27°C und leicht bewölktem Himmel, was auf angenehme Bedingungen hindeutet, um die letzten Tage der Woche im Freien zu verbringen. Bei einer leichten Brise und geringer Luftfeuchtigkeit von 65% sowie einem konstanten Luftdruck ist es ideal, die zahlreichen Annehmlichkeiten der Region zu erforschen.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein strahlend schöner Dienstag mit 27°C und leichtem Wind bei 3 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Luftdruck von 1016 hPa spiegelt dieser Tag die perfekte Balance zwischen Sommerhitze und angenehmer Frische wider, ideal um die Zeit im Freien zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:27:30. +++