Wetter in Alaró (13.08.2024 bis 20.08.2024): Aktuelle Wettervorhersage und Trends für die kommende Woche

Wetteraussichten für Alaró: Sonne, Regen und gemäßigte Brisen

Die Bewohner und Besucher von Alaró auf Mallorca können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche einstellen. Beginnend mit einem überwiegend sonnigen Dienstag und einzelnen Wolken, durchzieht ein gemäßigtes Regenband die Mitte der Woche, bevor es erneut zu einer klaren Wetterlage kommt. Hier erfahren Sie, was Sie vom 13. bis zum 20. August 2024 wettertechnisch in Alaró erwarten können.

Dienstag, 13.08.2024: Sonniger Start in die Woche

Der Dienstag begrüßt uns mir einer minimalen Bewölkung und hohen Temperaturen um 36°C. Eine leichte Brise von 4 km/h führt zu einem angenehmen Klima, trotz der hohen Hitze. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 23%, während der Luftdruck bei 1010 hPa stabil ist. Der Tag beginnt mit einem frühem Sonnenaufgang um 4:59 Uhr und endet mit einem langen Abend, da die Sonne erst um 18:48 Uhr untergeht.

Mittwoch, 14.08.2024: Wechsel zu moderatem Regen

Am Mittwoch wird es mit mäßigem Regen und Temperaturen um die 33°C etwas kühler. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 7 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 42%. Die atmosphärischen Bedingungen, mit einem Druck von 1010 hPa, bleiben weiterhin stabil. Sonnenaufgang und -untergang verschieben sich geringfügig auf 5:00 Uhr morgens bzw. 18:46 Uhr abends.

Donnerstag bis Sonntag: Regnerisch aber milder

Von Donnerstag bis Sonntag bewegen sich die Temperaturen zwischen 26°C und 32°C. Der Regen nimmt ab und der Himmel klart nach und nach auf. Die Windgeschwindigkeiten liegen konstant bei leichten 3 bis 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt wieder, was für angenehme Tage sorgt. Der Luftdruck steigt leicht an und erreicht 1015 hPa, was auf eine Wetterberuhigung hindeutet.

Start in die neue Woche: Klarer Himmel und stabiles Wetter

Die neue Woche beginnt in Alaró mit einem klaren Himmel und gleichbleibend warmen Temperaturen um 31°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt sanft mit 2 bis 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von knapp über 40% und einem ansteigenden Luftdruck von 1016 hPa ist von einem stabilen und angenehmen Wetter auszugehen. Der Sonnenauf- und -untergang verlagert sich täglich leicht und deutet darauf hin, dass die Tage langsam kürzer werden.

