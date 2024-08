Wetter in Consell: Sommerhitze und Regenschauer erwarten Mallorca (13.8.2024)

So wird das Wetter in Consell in der Woche vom 13.8.2024 bis zum 20.8.2024

Ein Blick auf das Wetter in Consell auf Mallorca zeigt eine Woche, die von sommerlicher Hitze hin zu erfrischenden Regengüssen wechselt, bevor sie sich wieder beruhigt. Wir bringen Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage.

Dienstag, der 13. August 2024

Den Anfang macht der Dienstag mit wenigen Wolken und einer spitzen Temperatur von 36°C. Eine leichte Brise mit gerade einmal 4 km/h wird kaum für Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 24% für ein besonders trockenes Klima sorgt.

Mittwoch, der 14. August 2024

Am Mittwoch bringt moderater Regen bei 33°C eine willkommene Erfrischung, begleitet von einer leicht aufgefrischten Brise von 8 km/h. Der Niederschlag könnte eine perfekte Gelegenheit bieten, die Insel in ihrer belebten Grünpracht zu genießen.

Donnerstag, der 15. August 2024

Mit weiterem moderatem Regen, jedoch einer Abkühlung auf 26°C und leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit, bietet der Donnerstag eine angenehme Pause von der Hitze, die uns diese Woche heimsucht.

Freitag, der 16. August 2024

Der Freitag präsentiert sich mit leichtem Regen und Temperaturen, die sich wieder auf 29°C erwärmen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 51%, und die Wetterverhältnisse könnten für Ausflüge im Freien geeignet sein.

Wochenende - Samstag und Sonntag (17. und 18. August 2024)

Das Wochenende begrüßt uns mit leichtem Regen bei 32°C am Samstag und aufgelockerten Wolken am Sonntag. Ideal, um das Inselleben zu genießen oder am späten Nachmittag einen Spaziergang zu machen.

Ausblick auf den 19. und 20. August 2024

Zum Beginn der neuen Woche stellt sich das Wetter in ConsellConsell wieder ein auf klaren Himmel mit gemäßigten Temperaturen um 31°C bis 32°C, was passende Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien verspricht.

Wenn Sie also Pläne für die kommende Woche schmieden, halten Sie die Regenjacke für die ersten Tage griffbereit, genießen Sie dann das sommerliche Wetter und bereiten Sie sich auf ein angenehmes Wochenende auf Mallorca vor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:27:53. +++