Wetter in Lloseta, Mallorca: Eine Woche voller Sonne, Regen und Wolken (13.8.2024)

Wettervorhersage Lloseta: Sonnige Tage und Regenschauer im August 2024

Lloseta erwartet eine spannende Mischung aus Sonnenschein, einigen Wolken und erfrischenden Regengüssen in der dritten Augustwoche des Jahres 2024. Ein Überblick über das Wetter vom 13. bis zum 20. August in Lloseta, Mallorca, bietet Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Tage im Voraus zu planen.

Derzeitige Wetterlage und Aussichten für Lloseta

Das Wetter präsentiert sich am Dienstag, den 13. August, weitgehend wolkenarm bei Höchsttemperaturen von 36 °C, begleitet von leichten Winden um die 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 21% bei einem Luftdruck von 1010 hPa. Sonnenanbeter können sich auf einen prachtvollen Sonnenaufgang um 4:59 Uhr und einen späten Sonnenuntergang um 18:47 Uhr freuen.

Am Mittwoch, den 14. August, kühlt das Thermometer etwas ab, da es bei moderatem Regen auf 32 °C sinkt, was eine Luftfeuchtigkeit von 40% bei leicht erhöhtem Wind von 7 km/h mit sich bringt. Der Barometerstand fällt auf 1009 hPa.

Kommt der 15. August, sieht man sich mit angenehmeren Temperaturen von 25 °C und moderatem Regen bei einer Luftfeuchtigkeit von 65% konfrontiert. Die Windgeschwindigkeit bleibt beständig mit 6 km/h, während der Luftdruck nun auf 1015 hPa steigt.

Leichter Regen wird den 16. August begleiten, und die Temperaturen liegen angenehm bei 27 °C. Dieser Tag wird von etwas weniger Luftfeuchtigkeit bei 54% und sanfteren Brisen mit 4 km/h gekennzeichnet sein.

Zum Wochenende hin wird es wieder wärmer. Am 17. und 18. August erwartet uns leichter Regen sowie vereinzelte Wolkenfelder. Trotzdem steigen die Temperaturen auf etwa 31 °C und die Humidity bleibt gemäßigt bei 40%.

Die neue Woche beginnt für Lloseta mit wenigen Wolken am Montag, den 19. August, und einer Maximaltemperatur von 29 °C. Leichte Winde und eine ansteigende Luftfeuchtigkeit von 43% sind zu erwarten.

Am Dienstag, den 20. August, wird es jedoch klar und sonnig bei 31 °C, was bei minimalen Windverhältnissen und einer sinkenden Luftfeuchtigkeit von 36% für viele einladend sein dürfte.

Fazit: Eine abwechslungsreiche Wetterwoche auf Mallorca

Das Wetter in Lloseta bietet für die Woche vom 13. bis zum 20. August genug Abwechslung, von glühend heissen Tagen zu angenehmen Nächten. Regnerische Abkühlung findet sich ebenso wie die Gelegenheit, die klare mallorquinische Luft und das schöne Wetter zu genießen. Ein Blick in den Himmel lohnt sich in dieser Woche in jedem Fall.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:32:30. +++