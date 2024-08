Wetter in Santa Maria del Camí: Die Prognose für die kommende Woche (13.08.2024 bis 20.08.2024)

Wetteraussichten für Santa Maria del Camí

Hitzewelle und sommerliche Regenschauer – das Wetter in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí zeigt sich in der Woche vom 13. August 2024 bis zum 20. August 2024 abwechslungsreich und verlangt von Einwohnern sowie Besuchern Flexibilität in der Tagesplanung. Die kommenden Tage bieten ein Wechselspiel aus Sonne und Regen bei insgesamt angenehmen Temperaturen.

Ein Blick auf die genaue Wetterprognose

Am Dienstag, den 13. August, erfreut uns Santa Maria del Camí mit einem angenehm sonnigen Tag und wenigen Wolken am Himmel. Thermometeranzeigen bis zu 35°C und eine leichte Brise mit gerade einmal 4 km/h versprechen den perfekten Start in die Woche. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 30% und einem Luftdruck von 1010 hPa lässt es sich gut unter dem weiten Himmel von Mallorca aushalten. Die Sonne grüßt früh um 4:59 Uhr und verabschiedet sich spät um 18:48 Uhr.

Am Mittwoch, den 14. August, ziehen moderate Regenschauer auf, die bei einer Temperatur von 32°C für Abkühlung sorgen. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 46% steigt. Das Barometer bleibt bei 1010 hPa.

Der Donnerstag, 15. August, zeigt sich weiterhin regnerisch bei leicht gesunkenen Temperaturen um 26°C, doch die Feuchtigkeit nimmt zu auf 64%. Der Wind hält sich mit 6 km/h weiterhin zurück.

Erleichterung bringt der Freitag, 16. August, mit leichtem Regen und einer angenhmen Temperatur von 28°C. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei 52% ein. Ein ruhiger Tag kündigt sich an mit nur leichter Brise.

Das Wochenende startet am Samstag, den 17. August, mit leichten Regenfällen und steigenden Temperaturen rund um die 31°C, gefolgt von einem Sonntag mit aufgelockerten Wolken und ähnlich hohen Temperaturen. Eine ideale Zeit für Aktivitäten im Freien zwischen den Schauern.

Die neue Woche startet am Montag, 19. August, und Dienstag, 20. August, mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich weiterhin auf Sommer-Niveau von etwa 31°C halten. Die leichte Brise bleibt bestehen und unterstreicht das typische Inselwetter auf Mallorca.

Der 7-Tage-Trend für Santa Maria del Camí

Die Wettervorhersage präsentiert einen Mix aus Sonnenstunden und erfrischenden Regenphasen – ein typisches Bild für den Hochsommer auf den Balearen. Temperaturen zwischen 26°C und 35°C und leichte Winde bieten ideale Bedingungen für vielseitige Urlaubserfahrungen, von der Stranderholung bis hin zu kulturellen Ausflügen.

Insbesondere die frühen Sonnenaufgänge und die späten Sonnenuntergänge maximieren die Tageslichtstunden und laden dazu ein, jede Minute auf der wunderschönen Insel Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:41:35. +++