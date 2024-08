Wetter Manacor (13.08.2024 bis 20.08.2024): Sonnenklare Aussichten und Regenschauer in Sicht

Aktuelle Wetterentwicklung in Manacor: Hochsommer mit Abwechslung

Das malerische Manacor auf Mallorca erfreut Einwohner und Besucher mit einer mixtur aus sonnigen Perioden und regnerischen Abschnitten in der kommenden Woche. Die vorliegende Wetterprognose lässt auf angenehmen Hochsommer hoffen, obgleich einige Tage von Niederschlägen gezeichnet sein werden. Im Folgenden erläutern wir Ihnen, wie sich das Wetter zwischen dem 13. und 20. August 2024 gestalten wird.

Überwiegend heiterer Himmel und milde Brisen

Am Dienstag, den 13. August, präsentiert sich Manacor mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C. Es herrscht ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 43% und der Luftdruck bei 1010 hPa. Der frühe Sonnenaufgang um 4:57 Uhr verspricht einen langen, sonnigen Tag, der um 18:45 Uhr mit einem romantischen Sonnenuntergang endet.

Wetterumschwung mit Niederschlägen

Am Mittwoch, den 14. August, trüben leichte Regenschauer mit einer vorhergesagten Temperatur von 30°C die sommerliche Atmosphäre. Ein mäßiger Wind mit 11 km/h begleitet die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 53%. Angesichts eines Luftdrucks von 1009 hPa und einer bedeckten Wolkendecke, könnten die Regentropfen für eine willkommene Abkühlung sorgen. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:58 Uhr und der Tag verabschiedet sich um 18:44 Uhr.

Die folgenden Tage sind von wechselhaftem Wetter geprägt. Am 15. August erleben wir starken Regen und Temperaturen um die 25°C. Derweil schwankt der Wind bei angenehmen 9 km/h. Die zunehmende Feuchtigkeit wird mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 72% deutlich spürbar.

Mildere Temperaturen und aufklarendes Wetter

Die zweite Hälfte der Woche bringt eine Milderung des Regenwetters. Am Donnerstag halten sich die Temperaturen bei angenehmen 28°C, während mäßiger Regen fällt. Die Feuchtigkeit nimmt ab auf 58%, und der Wind weht weiter sanft durch die Straßen Manacors. Der Freitag stellt uns mit einem klaren Himmel einen idealen Tag für Unternehmungen in Aussicht. Ein leichter Aufwärtstrend zeigt sich am Wochenende; die Temperaturen klettern erneut auf nahezu 30°C, bei überwiegend leicht bewölktem Himmel.

Resümee der Wetteraussichten in Manacor

Es zeichnet sich ein insgesamt freundliches Wetterbild ab, das den Inselbewohnern und Gästen genügend Sonnenstunden zur Freude machen wird. Zum Abschluss der betrachteten Woche können wir uns am Montag über einen vollends sonnigen Tag mit 30°C freuen und uns von der Sonne mit einem Lächeln in den neuen Tag begleiten lassen.

Fazit: Ein Wetter für alle Mallorca-Fans

Die Wetteraussichten für Manacor zeigen sich somit als Mischung aus spätsommerlicher Wärme und erfrischenden Regengüssen - ein idealer Mix für abwechslungsreiche Ferientage auf Mallorca.

