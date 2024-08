Wetter Sant Joan: 7-Tage-Vorhersage mit Highlight auf Sommerhitze und erfrischenden Regenschauern (13.8.2024)

Wöchentliche Wetterentspannung mit Sonne und Regen in Sant Joan

Ein Blick aus dem Fenster reicht oft nicht aus, um das Wetter auf Mallorca für eine ganze Woche zu erfassen. In Sant Joan, einem idyllischen Ort im Herzen der Insel, zeigt sich die Vielfältigkeit des inseltypischen Wetters in der nächsten 7-Tage-Periode besonders deutlich. Wir begleiten Sie durch die sonnenreichen Tage und geben Ihnen Einblick in die Momente, in denen Regenschauer für eine ersehnte Abkühlung sorgen werden.

Ein Sommertraum mit kurzem Intermezzo des Nass

Dienstag, 13.8.2024: Mit Temperaturen von bis zu 32°C starten wir in die aktuelle Woche. Durchbrochene Wolkenfelder sorgen für eine eindrucksvolle Kulisse am Himmel, während ein leichter Wind mit etwa 7 km/h für sanfte Brisen sorgt. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 33%, was warme, aber nicht stickige Verhältnisse erwarten lässt. Der Druck beträgt 1010 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zeichnen sich durch langes Tageslicht aus; die Sonne grüßt um 4:59 Uhr und verabschiedet sich um 18:55 Uhr.

Mittwoch, 14.8.2024 und Donnerstag, 15.8.2024: Am Mittwoch lassen mäßige Regenschauer die Temperaturen auf angenehme 27°C sinken. Eine leichte Brise bleibt uns erhalten. Die Regenschauer setzen sich fort bis in den Donnerstag, klettern jedoch die Quecksilbersäule wieder etwas höher bis auf 29°C. Durch die geringere Luftfeuchtigkeit und den stabilen Druck bleibt das Wohlgefühl bestehen.

Sonne satt und klare Nächte

Der Freitag, 16.8.2024, verzaubert mit einem klaren blauen Himmel und Temperaturen von bis zu 30°C, die ideale Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel bieten. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind nehmen ab, sodass Sie gemütliche Abende unter dem Sternenzelt genießen können.

Das traumhafte Bild setzt sich am Samstag, 17.8.2024, mit 31°C und einem klaren Himmel fort. Feinste Sommerlaune ist vorprogrammiert, bevor das Wochenende mit interessanten Wendungen aufwartet.

Erneute Regengüsse und ein abschließender Sonnenblick

Am Sonntag, 18.8.2024, und Montag, 19.8.2024, kühlen uns moderate Regenfälle erneut ab. Die Natur atmet auf und die Luft wird mit Temperaturen um 29°C und 30°C frischer. Perfekt, um der Hitze eine kurze Pause zu gönnen.

Zum Start in die neue Woche, am Dienstag, 20.8.2024, kehrt der Sommer mit klarem Himmel und 31°C zurück. Der Wind weht leicht und schafft ein angenehmes Klima.

Ob Sie nun die sommerliche Hitze genießen oder die willkommenen Regenschauer zur Abkühlung nutzen: In Sant Joan finden Sie das perfekte Sommerwetter für Ihre individuellen Pläne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:39:18. +++