Wetteraussichten für Campanet: Sonnenstrahlen und Sommerregen (13.08.2024 bis 20.08.2024)

Aktuelle Wettertrends für Campanet

Mit strahlendem Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern präsentiert sich das Wetter in CampanetCampanet in der nächsten Woche als sommertypisch wechselhaft. In diesem Artikel bieten wir einen detaillierten Blick auf die täglichen Wetterbedingungen vom 13. August 2024 bis zum 20. August 2024.

Hochsommerliche Temperaturen und Klarer Himmel zu Beginn

Der 13. August 2024 beginnt mit einem klaren Himmel über Campanet, und mit einer maximalen Temperatur von 35 Grad Celsius dürfen sich Einheimische und Urlauber auf einen heißen Sommertag freuen. Gepaart mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 27% und einer leichten Brise mit 5 km/h wird dies ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten sein.

Regnerische Abkühlung in Sicht

Der Wetterumschwung folgt am 14. August, bei dem sich der Himmel über Campanet mit moderatem Regen und einer Temperatur von 32 Grad Celsius etwas abkühlt. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 48% wird die Frische des Niederschlages verstärken.

Die Natur zeigt sich von ihrer intensiven Seite am 15. August mit schweren Regenfällen und einer kühleren Temperatur von 25 Grad Celsius – ein Tag zum Verweilen in gemütlichen Cafés oder für einen entspannenden Spazittaschg durch die historischen Straßen Campanets.

Wetterberuhigung und Sternebeobachtung

Nach dem Regen stellt sich am 16. August mit mäßigem Regen und 27 Grad Celsius allmählich eine Wetterberuhigung ein. Die folgenden Tage zeigen sich in wechselhaftem Licht zwischen klarem Himmel und bewölkten Momenten. Besonders hervorzuheben ist die Nacht vom 17. auf den 18. August, in welcher Sterngucker bei klarem Himmel und milden Temperaturen von 30 Grad Celsius eine wunderbare Sicht auf den Sternenhimmel haben werden.

Blick auf die zweite Wochenhälfte

Zum Ende der Woche hin zeigt sich das Wetter in Campanet im Gleichgewicht zwischen Sonne und Wolken. Mit Temperaturen, die konstant um die 30-Grad-Marke schwanken, bleibt das sommerliche Flair erhalten. Der 20. August verspricht einen angenehmen Abschluss der Woche mit klarem Himmel und einer Hochtemperatur von 32 Grad Celsius.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche geringfügig, doch bieten sie beständig lange und genussvolle Tage auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:26:28. +++