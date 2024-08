Wetteraussichten für Costitx: Heiße Sommertage und vereinzelter Regen im Wochenüberblick (13.8.2024)

Wetterupdate für Costitx: Aktuelle Vorhersage und Temperaturentwicklung

Das Wetter in CostitxCostitx präsentiert sich in der kommenden Woche als echtes Wechselbad der Gefühle. Während die Sonnenanbeter unter uns sich auf einige heiße Tage freuen dürfen, sollten die Regenschirme für gelegentliche Niederschläge griffbereit gehalten werden.

Die Temperaturhighlights der Woche in Costitx

Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichsten Seite. Am Dienstag, dem 13. August 2024, begrüßt uns ein klarer Himmel mit Temperaturen, die auf sengende 38°C klettern. Dazu weht ein leichter Wind bei niedrigen 18% Luftfeuchtigkeit, was die Hitze noch erträglicher macht. Genießen Sie die Sonnenstrahlen, die uns schon ab 4:58 Uhr morgens küssen und erst um 18:47 Uhr abends wieder verlassen.

Der 14. August 2024 bringt eine Abkühlung mit sich: Moderate Regenschauer sorgen für Temperaturen um 34°C, die von einer erhöhten Luftfeuchtigkeit bei 38% und einem frischen Wind mit 9 km/h begleitet werden.

Der Mittwoch, 15. August 2024, bleibt mit 26°C und anhaltenden moderaten Regenfällen vergleichsweise kühl. Die Humidity steigt auf deutlichere 63%, was die Luftfeuchtigkeit spürbar erhöht, während der Wind nachlässt.

Leichter Regen und 29°C erwarten uns am Donnerstag, 16. August. Eine angenehme Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 53% sorgt für ein erfrischendes Lüftchen.

Sonnenschein und Wolken – Wechselhaftes Wetter Ende der Woche

Die zweite Wochenhälfte startet am Freitag mit einem klaren Himmel und milden 31°C. Weiter geht es am Samstag mit 32°C und wechselnder Bewölkung, die jedoch kaum Regengüsse mit sich bringen sollte.

Der 19. August 2024 präsentiert sich leicht bewölkt mit angenehmen 30°C. Zum Abschluss der Woche, am Montag, den 20. August, dürfen wir wieder einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 33°C genießen.

Tipps für das Wetter in Costitx

Für alle Besucher und Einheimischen, die das Wetter in Costitx optimal nutzen möchten: Halten Sie sich an die heißen Tagen unbedingt an die empfohlenen Sonnenschutzmaßnahmen, und nutzen Sie die kühleren, regnerischen Tage für Ausflüge in die Natur oder die zahlreichen kulturellen Einrichtungen der Insel. Der Sommer in Mallorca bietet für jeden etwas – egal ob Sonnenbaden oder Kulturgenuss.

