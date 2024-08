Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre (13.08.2024 bis 20.08.2024): Sonnenschein und Sommerregen

Wetteraktualisierung für Lloret de Vistalegre: Hochsommerliche Temperaturen mit Regenschauern

Die Bewohner und Besucher von Lloret de Vistalegre können sich in den kommenden Tagen auf eine abwechslungsreiche Wetterlage mit sommerlichen Temperaturen einstellen. Von klarem Himmel bis zu moderatem Regen zeigt sich das Wetter auf Mallorca von seiner vielfältigen Seite.

Sonnige und heiße Mitte August in Lloret de Vistalegre

Den Start in die Betrachtungswoche macht der 13. August 2024, ein Tag, der mit einer klaren Himmelsdecke und einer Spitzen-Temperatur von 37°C die Herzen der Sonnenanbeter höherschlagen lässt. Geringe Windgeschwindigkeiten von 6 km/h und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 20% sorgen für ideale Bedingungen, um die sommerlichen Freuden im Freien zu genießen. Das Thermometer beginnt seinen Tagesverlauf zusammen mit dem Sonnenaufgang um 4:58 Uhr und beendet ihn mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:47 Uhr.

Regnerische Aussichten und Temperaturrückgang

Wer allerdings glaubt, die sengende Hitze würde sich dauerhaft halten, wird von der folgenden Wetterentwicklung ein wenig abgekühlt. Der 14. August bringt neben Temperaturen um 33°C auch mäßige Regengüsse mit, begleitet von einer aufgefrischten Brise mit Windstärken von etwa 10 km/h. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 38% legt sich ein leichter Feuchtigkeitsschleier über die Region.

In den darauf folgenden Tagen behält das wechselhafte Wetter mit moderaten Regenfällen die Oberhand. Besonders der 15. und 16. August werden von Nässe geprägt sein, und zwar bei Temperaturen von 26°C bzw. 28°C.

Rückkehr des Sommerwetters

Ab dem 17. August lockt wieder das sonnige Wetter Mallorcas. Das Thermometer klettert erneut auf angenehme 31°C und die klare Sicht lädt zu diversen Aktivitäten im Freien ein. Gleiches kann für den 18. und 19. August erwartet werden, wobei am 18. August leicht bewölkte Abschnitte für ein malerisches Himmelsbild sorgen werden.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der 20. August, ein Tag, an dem die Quecksilbersäule erneut einen Höchststand von 33°C erreicht, während sich kaum eine Wolke am Himmel zeigt und die Winde auf angenehme 2 km/h nachlassen – perfekte Bedingungen für einen Tag am Strand oder ein Glas Wein im Freien zum Sonnenuntergang um 18:37 Uhr.

Wetterzusammenfassung für Lloret de Vistalegre

Mit diesem Wetterbericht sind Sie bestens für die nächste Woche in Lloret de VistalegreLloret de Vistalegre vorbereitet und können Ihre Tage entsprechend planen. Genießen Sie sonnige Augenblicke, packen Sie einen Regenschirm für die wenigen Regentage ein und machen Sie das Beste aus dem sommerlichen Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:32:03. +++