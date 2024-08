Wetterprognose für Esporles: Sonnig und regnerisch gemischter Ausblick für die kommende Woche (13.8.2024)

Wetterupdate für Esporles: Angenehme Temperaturen trotz bevorstehender Regenschauer

Die kommende Woche in Esporles verspricht eine Mischung aus sonnigen Tagen und regnerischen Momenten. Die Wetterprognose kündigt wechselhaftes Wetter an, womit Reisende und Bewohner gleichermaßen die Gelegenheit haben, sowohl die warme mediterrane Sonne als auch die erfrischenden Niederschläge zu genießen.

Klare und sonnige Tage dominieren das Wochenwetter

Am Dienstag, den 13. August 2024, beginnt die Woche mit einem klaren Himmel und maximalen Temperaturen von 29°C. Mit einer sanften Brise von nur 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 51 % ist es der perfekte Tag, um die Natur Esporles' in vollen Zügen zu erleben.

Wetterumschwung mit Regenfällen Mitte der Woche

Der 14. August bietet einen deutlichen Kontrast zum Vortag mit moderatem Regen und Temperaturen von 28°C begleitet von einem frischeren Wind mit 10 km/h. Dieser Wechsel führt zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 64 % und einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1009 hPa. Der Regen setzt sich am 15. August mit starker Intensität fort, wobei die Temperaturen auf angenehme 25°C fallen. Mit leicht abschwächendem Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 68 % könnten dies ideale Bedingungen für regennasse Abenteuer sein.

Leichter Regen und Aufklaren gegen Ende der Woche

Leichter Regen wird am 16. August mit 26°C erwartet, bevor das Wetter sich wieder aufhellt und für den 17. August einen klaren Himmel verspricht. Die Temperaturen bleiben mit 27°C beständig und der Wind beruhigt sich auf 2 km/h. Eine weitere Phase mit vereinzelten Wolken findet am 18. August statt, gefolgt von wenigen Wolken am 19. August, die das Potenzial für wunderschöne Sonnenuntergänge bieten, da der Himmel weitgehend ungetrübt bleibt.

Zum Abschluss der Woche kehrt der klare Himmel am 20. August zurück, wobei die Temperaturen leicht auf 26°C sinken, perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder ein entspanntes Sonnenbad.

Fazit der Wetteraussichten für Esporles

Während die Sonnenauf- und -untergangszeiten nur marginal schwanken, beginnen die Morgen des 13. bis 20. August stets um etwa 5 Uhr und enden mit prächtigen Abenddämmerungen gegen 18:40 Uhr. Mit einem Mix aus Sonnenschein und Regenschauern bietet das Wetter von Esporles für jeden etwas, sei es die Suche nach Erholung unter der Sonne Mallorcas oder das Erleben erfrischender Regenspaziergänge.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:29:38. +++