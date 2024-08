Wetterprognose für Llubí: 13.08.2024 bis 20.08.2024 – Hohe Temperaturen und gelegentliche Regenschauer

Das aktuelle Wetter in Llubí, Mallorca

Mit dem Hochsommer im vollen Gange, zeigt sich das Wetter in Llubí von seiner vielseitigen Seite. Von wolkenlosem Himmel bis hin zu erfrischenden Regenschauern, die Natur und Besucher gleichermaßen begrüßen, wird hier alles geboten. Die kommenden Tage versprechen eine gefühlte Achterbahnfahrt der Temperaturen, begleitet von einer sanften mediterranen Brise.

Heiße Tage und gemäßigte Nächte: Die 7-Tage-Wettervorhersage für Llubí

Das Wetter in Llubí beginnt in der Woche vom 13. August 2024 mit einem klaren Himmel und hohen Temperaturen. Am Dienstag erwarten Sie sonnige 37°C, potenziert durch eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 20% und sanften Winden von 6 km/h. Der geringe Luftdruck bei 1010 hPa könnte jedoch für leicht drückende Bedingungen sorgen.

Am Mittwoch ziehen sich die Sonnenstrahlen vorerst zurück, und erlauben moderatem Regen, das Landschaftsbild zu prägen. Mit einer Höchsttemperatur von 33°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 41%, dazu eine leichte Brise von 9 km/h, gibt es eine erfrischende Abwechslung.

Der Donnerstag und Freitag zeigen sich mit beständigem, moderatem Regen, welcher sich in Temperaturen von 26°C und 28°C niederschlägt. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 50% macht die Tage erträglicher und die Atmosphäre reich an Frische.

Während am Samstag mit 32°C und einer Decke aus zerstreuten Wolken wieder der Sommer durchdrückt, dürfen Sie sich am Sonntag auf mildere 29°C unter leicht bewölktem Himmel freuen. Abgeschlossen wird die Wetterwoche in Llubí mit einem klaren Montag und Temperaturen von 33°C, perfekt, um die Insel in all ihrer Pracht zu genießen.

Kommen Sie durch die Hitze mit Tipps zur Wetterlage in Llubí

Vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und während der heißesten Stunden des Tages Schattenplätze aufzusuchen. Das Wetter in Llubí wird durch die Meeresbrise mildert, aber die Sonnenstärke sollte nie unterschätzt werden.

Die Sonne begrüßt Sie in dieser Woche stets vor 6 Uhr und verabschiedet sich gegen 18:45 Uhr, wobei sie genügend Zeit für Tagesaktivitäten und entspannte Abende unter freiem Himmel bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:32:52. +++