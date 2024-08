Wettervorhersage Andratx: Eine Woche voller Sonnenschein und gelegentliche Regentropfen (13.8.2024)

Wetteraussichten für Andratx: Vom heiteren Himmel bis zum Sommerregen

Das malerische Andratx auf Mallorca ist bekannt für sein herrliches Klima und die reizvolle Landschaft. Die aktuelle Wettervorhersage verspricht eine angenehme Mischung aus sonnigen Tagen und erfrischenden Regenschauern, die für eine willkommene Abkühlung in der sommerlichen Hitze sorgen.

Heute: Kristallklarer Sommerhimmel über Andratx

Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die einen Höchststand von 28°C erreichen, können die Einwohner und Besucher von Andratx den 13. August 2024 in vollen Zügen genießen. Sanfte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h sorgen für eine leichte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt.

Morgen: Sommerliche Schauer bringen Abkühlung

Der 14. August 2024 begrüßt uns mit moderatem Regen und Temperaturen, die wiederum die 28°C-Marke erreichen. Der Wind frischt auf 11 km/h auf, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 69% deutet darauf hin, dass die Regenschirme für diesen Tag ein Muss sind.

Mitte der Woche: Nasse Füße aber erfrischte Sinne

Am 15. August 2024 ziehen schwere Regengüsse auf, die die Temperatur auf 26°C senken. Die Bewohner sollten darauf gefasst sein, dass der Regen bei einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 8 km/h gelegentlich für nasse Füße sorgen könnte.

Leichter Regen kündigt das Wochenende an

Der 16. August 2024 bleibt mit 26°C angenehm warm, obwohl leichter Regen erwartet wird. Die niedrige Windgeschwindigkeit und eine Luftfeuchtigkeit von 64% lassen den Tag angenehm erscheinen.

Entspannte sonnige Tage stehen bevor

Ab dem 17. August 2024 zeigt sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Wenige Wolken am Himmel und Temperaturen um 27°C laden zu Freizeitaktivitäten im Freien ein. An den folgenden Tagen bleibt das Wetter ähnlich angenehm, mit aufgelockerter Bewölkung und klarem Himmel, was das perfekte Wetter für Ausflüge oder einen entspannten Tag am Strand darstellt.

Fazit: Eine perfekte Woche für Urlauber und Einheimische in Andratx

Die kommende Woche präsentiert sich als eine attraktive Mischung aus sommerlicher Wärme und gelegentlichen Regenschauern, die für frische Momente sorgen und die Landschaft von Andratx in ein sattes Grün hüllen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich allmählich und bieten lange, angenehme Abende, perfekt für diejenigen, die die Schönheit der Insel Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:22:01. +++