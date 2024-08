Wettervorhersage Fornalutx (13.8.2024 bis 20.8.2024): Sommerliches Klima mit Regenrisiko (13.8.2024)

Sommerliches Wetter in Fornalutx mit vereinzelt regnerischen Tagen

Die kommende Woche bietet in Fornalutx eine Mischung aus sommerlicher Wärme und vereinzelten Regenphasen. Die Wettervorhersage zeigt, dass mit Temperaturen von bis zu 33°C zu rechnen ist, begleitet von einigen Tropfen.

Wetter im Detail: Was bringt die neue Woche für Fornalutx?

Am Dienstag, den 13. August 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von FornalutxFornalutx ein heißer Tag mit leichter Bewölkung und Spitzenwerten von 33°C. Mit einem schwachen Wind um 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 34% lässt sich die Sommerhitze genießen.

Der folgende Tag bringt eine Abkühlung: Starker Regen mit einer Höchsttemperatur von 31°C. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 7 km/h, während die relative Feuchtigkeit auf 52% ansteigt.

Mittwoch, der 15. August 2024, hält moderaten Regen bereit, der die Temperaturen auf angenehmere 25°C sinken lässt. Auch der Wind bleibt konstant bei 7 km/h, und die Feuchtigkeit erhöht sich auf ein schwüles Niveau von 72%.

Stetig ansteigende Temperaturen zum Wochenende hin

Ab Donnerstag verbessert sich das Wetterbild wieder etwas. Es gibt leichten Regen bei 27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Der Freitag bleibt mit gleichen Bedingungen bei 30°C bestehen.

Das Wochenende in Fornalutx zeigt sich von einer besseren Seite: Samstag und Sonntag sind geprägt von aufgelockerten Wolken und höheren Temperaturen um die 30°C. Das ideale Wetter für Ausflüge und Entspannung in der Natur.

Am Montag, den 20. August 2024, präsentiert sich der Himmel klar und beschließt die Woche mit freundlichen 30°C.

Der Sonnenaufgang und -untergang in der Woche vom 13. bis 20. August 2024

Die lauen Sommerabende in Fornalutx beginnen mit Sonnenuntergängen spät am Abend, um 18:48 Uhr am Dienstag und werden jeden Tag etwas früher, bis zum Sonnenuntergang um 18:38 Uhr am Montag. Der Sonnenaufgang verschiebt sich ebenso minimal von 4:59 Uhr zu Beginn der Woche auf 5:6 Uhr zum Ende der Woche.

