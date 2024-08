Wettervorhersage Muro, Mallorca: Täglich leichte bis mäßige Regenfälle und Temperaturen um 26°C (13.8.2024 - 20.8.2024) (13.8.2024)

Das Wetter in Muro: Eine Woche voller Regentropfen

Die kommenden Tage in Muro auf Mallorca werden von feuchter Atmosphäre und milden Temperaturen dominiert, wie die neuesten Wetterdaten zeigen. Der Ort wird von leichten bis mäßigen Regenschauern heimgesucht, die über die Woche verteilt für fruchtbare Böden und eine willkommene Abkühlung für Einheimische sowie Urlauber sorgen.

Leichte Regenschauer und konstante Temperaturen

Am Dienstag, dem 13. August 2024, treten bei Temperaturen von 31°C leichte Regenfälle auf, während der Wind sanft mit nur 3 km/h weht. Trotz der Niederschläge bleibt die Luft mit einer Luftfeuchtigkeit von 42% relativ trocken. Der Tag beginnt früh um 4:29 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Die folgenden Tage, den 14. und 15. August, präsentieren sich mit identischen Höchsttemperaturen von 31°C bzw. 26°C und ebenfalls leichtem Regen, wobei am Donnerstag zur Mitte der Woche die Niederschläge in mäßigen Regen übergehen. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit und etwas kräftigerer Wind sind zu erwarten.

Mäßiger Regen und angenehmes Klima

Von Freitag bis Sonntag hält das Wetter an seinem feuchten Kurs fest. Mäßiger Regen und Temperaturen um 26°C bieten eine beständige Wetterlage, die für keinen größeren Temperatursturz sorgt. Der Wind bleibt konstant niedrig und die Luftfeuchtigkeit steigert sich leicht bis auf 71%. Der Druck, der zu Wochenbeginn relativ niedrig war, steigt auf 1016 hPa an.

Ausblick auf die neue Woche

Den Start in die neue Woche markiert der Montag, der 19. August, mit moderatem Regen und erneut 26°C. Die Serie von leichten bis mäßigen Regenschauern lässt nicht nach und die klimatischen Bedingungen bleiben stabil. Ein leichter Wind, mäßige Luftfeuchtigkeit und ein konstanter Druck charakterisieren auch diesen Tag.

Fazit: Eine Woche für Regenschirm und leichte Jacke

Wenn Sie Ihre Urlaubsaktivitäten in Muro für die kommende Woche planen, empfehlen wir Ihnen, stets einen Regenschirm griffbereit zu haben. Bei Tagestemperaturen von etwa 26°C und erträglicher Luftfeuchtigkeit lässt es sich dennoch gut aushalten. Auch für die landwirtschaftlichen Flächen Mallorcas sind die wiederkehrenden Niederschläge ein Segen nach langen, trockenen Perioden. Abschließend darf man sich schon auf den Tag freuen, an dem die Regenschauer nachlassen und die Sonne Mallorcas sich wieder in ihrem vollen Glanz zeigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:36:06. +++