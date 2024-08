Wettervorhersage Santa Eugènia: Sonnige Aussichten und leichte Sommerregen (13.08.2024 bis 20.08.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Eugènia: Eine Mischung aus Sonnenschein und Sommerregen

Die kommende Woche in Santa Eugènia auf Mallorca hält sommerliche Temperaturen und vereinzelt Regen für uns bereit. Mit einer perfekten Kombination aus sonnigen Tagen und erfrischenden Sommerregen stellt die Wetterlage die ideale Mischung für Urlauber und Einheimische dar. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wetterentwicklung der nächsten Tage.

Höchsttemperaturen und erfrischende Brisen: Wettertrend vom 13. bis 20. August 2024

Der Dienstag, der 13. August 2024, präsentiert sich mit nur wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen, die auf heiße 37°C ansteigen. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 23 Prozent – ideal für Aktivitäten im Freien oder einen entspannten Tag am Strand von Santa Eugènia. Der Sonnenaufgang um 4:59 Uhr läutet einen langen, sonnenverwöhnten Tag ein, der erst um 18:47 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Am Mittwoch, dem 14. August, kühlt moderater Regen die Luft etwas ab, und die Temperaturen sinken auf 34°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 9 km/h, und eine gestiegene Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent lässt die Luft frischer erscheinen. Der Druck bleibt bei 1009 hPa stabil. Die Sonne erscheint an diesem Tag um 5:00 Uhr am Horizont und weicht schließlich um 18:46 Uhr wieder der Dämmerung.

Der Donnerstag, 15. August, bringt uns weitere Abkühlung mit Temperaturen um die 27°C. Die Schauer des vorhergehenden Tages setzen sich fort, und bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h kann man die leichte Befeuchtung der Landschaft genießen. Die Feuchtigkeit steigt auf 62 Prozent, und der Druck erholt sich auf 1014 hPa. Ein später Sonnenaufgang um 5:01 Uhr und ein früherer Sonnenuntergang um 18:45 Uhr kündigen das allmähliche Ende des hochsommerlichen Wetterfensters an.

Mit leichtem Regen am Freitag, dem 16. August, und 29°C bleibt es weiterhin angenehm. Die niedrigste Windgeschwindigkeit der Woche mit 4 km/h lässt die Regentropfen fast senkrecht fallen. Die Feuchtigkeit pendelt sich bei der Hälfte ein, und die Druckverhältnisse sind mit 1014 hPa ausgeglichen. Das Tageslicht beginnt um 5:02 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:43 Uhr.

Am Wochenende, besonders am Samstag, dem 17. August, wird das Wettergeschehen von klarem Himmel und Temperaturen um die 32°C dominiert. Der Wind beruhigt sich auf eine leise 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 40 Prozent liegt und der Druck auf 1015 hPa steigt – perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die malerischen Dörfer von Mallorca oder einen entspannten Tag am Meer. Der Lichttag erstreckt sich von 5:03 Uhr morgens bis 18:42 Uhr abends.

Die nächsten Tage, Sonntag und Montag, kommen mit Temperaturen von 33°C und 31°C sowie weitgehend klarem Himmel, sodass Sie die warmen Sommertage in Santa Eugènia bis zum Sonnenuntergang um 18:39 bzw. 18:38 Uhr genießen können. Die Winde bleiben mild, und die Feuchtigkeit steigt nicht über 40 Prozent – ideale Bedingungen für lange Abendspaziergänge unter den Sternen Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:40:24. +++