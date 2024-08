Wochenprognose: Sommerliches Wetter in Campos mit milden Brisen und Sonnenschein (12.08.2024 bis 19.08.2024)

So wird das Wetter in Campos: Ihre detaillierte Wettervorhersage

Campos, das idyllische Städtchen auf Mallorca, wartet in der kommenden Woche mit einer Reihe von sommerlich geprägten Tagen auf. Wer einen Urlaub plant oder das angenehme Klima der Insel genießen möchte, wird von den bevorstehenden Wetterbedingungen sicherlich nicht enttäuscht sein.

12. August 2024: Wolkiger Start in die Woche

Der Montag, der 12. August, zeigt sich in Campos zwar bedeckt von dichten Wolken, lässt uns aber dennoch angenehme 27°C genießen. Bei einer leichten Brise von 9 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39% bleibt das Wettergefühl erfrischend. Der Luftdruck liegt bei 1015 hPa. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag zwischen 9:10 Uhr und 20:29 Uhr.

13. August 2024: Wolkenlücken und kühle Brise

Mallorca zeigt sich aktuell von einer angenehmeren Seite mit 22°C am Dienstag. Unterbrochene Wolkenformationen und ein milder Wind von 8 km/h sorgen für optimale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten in Campos.

14. August 2024: Strahlender Sonnenschein in Campos

Der Mittwoch bringt klaren Himmel und Sonnenstrahlen, was die Temperaturen auf wohlige 24°C ansteigen lässt. Zudem sorgt eine leichte Brise von 6 km/h für eine frische Note.

15. August bis 19. August: Die Höhepunkte der Woche

Am Donnerstag und Freitag erleben wir Temperaturen bis 27°C, dabei ist der Himmel teils von Wolken verhangen. Das Wochenende präsentiert sich hingegen als wahrer Sommertraum: Samstag und Sonntag klettern die Thermometer auf bis zu 32°C unter klarem Himmel. Die Luftfeuchtigkeit variiert dabei zwischen angenehmen 30% und 35%.

Den Höhepunkt erreicht das schöne Wetter in Campos am Montag, den 19. August, mit einem Temperaturmaximum von 33°C und verstreuten Wolken am Himmel. Ein leichter Wind, eine geringe Luftfeuchtigkeit von 26% sowie ein Luftdruck von 1018 hPa sorgen für perfekte Urlaubsbedingungen auf der Insel Mallorca.

Urlaubstipp für perfektes Sommerwetter

Wenn Sie Ihren Urlaub in Campos planen, so bietet sich diese Woche für lange Strandtage, Wassersportaktivitäten oder das Erkunden der ländlichen Gegend an. Die Tage sind lang, die Abende mild und die Bedingungen optimal, um das Feuerwerk an Farben und Kulturen, das Mallorca zu bieten hat, in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:26:57. +++