7-Tage-Wetterprognose für Marratxí: Klare Himmel und erfrischende Sommerregen! (14.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Marratxí

Während sich der Hochsommer auf der schönen Insel Mallorca von seiner besten Seite zeigt, stehen die Einwohner und Urlaubsgäste von Marratxí vor einer Woche, die mit einem Mix aus klarem Himmel und erfrischenden Sommerregen gekennzeichnet ist.

Stürmische Überraschungen und Sonnenstrahlen

Der Start in die Woche am 14. August 2024 hat es in sich: Mit einer Temperatur von heißen 31°C und einem kräftigen Regenschauer bietet Marratxí einen abwechslungsreichen Tag. Der Wind weht mild mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 52% liegt.

Am 15. August hält der Regen mit einer Temperatur von 24°C an und bringt eine angenehme Abkühlung. Ein gleichbleibender Wind und eine gestiegene Luftfeuchtigkeit von 78% sorgen für ein erfrischendes Erlebnis.

Für den 16. und 17. August erwarten uns leichte Regenschauer bei sommerlichen Temperaturen von 29°C und 30°C, die bei einer sanften Brise für Entspannung sorgen.

Das Sommerparadies Marratxí

Den perfekten Sonnenuntergang kann man vom 18. bis zum 21. August bei klarem Himmel und Temperaturen von über 30°C genießen. Tägliche Sonnenbäder sind garantiert, da sich keine Wolke am Himmel von Marratxí sehen lässt. Die abendlichen Sonnenuntergänge versprechen atemberaubende Anblicke.

Ein erfrischender Abschluss der Woche

Zum Ende der Woche hin steigen die Temperaturen weiter an und erreichen stolze 32°C, während der Himmel klar bleibt und der Wind sanft weht. Das Wasserspiel des Meeres und die warme Sonne Mallorcas versprechen unvergessliche Momente.

Unabhängig davon, ob Sie die malerischen Landschaften von Marratxí erkunden oder sich am Strand entspannen möchten, die Wetterbedingungen bieten in der nächsten Woche ideale Voraussetzungen für eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien.

