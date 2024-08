7-Tage-Wettertrend für Alcúdia, Mallorca: Sonne und Sommerregen (14.8.2024)

Sonne, Sommerregen und Seewind – Das Wetter in Alcúdia auf Mallorca

Der August verwöhnt die Urlauber und Einwohner von Alcúdia mit sommerlichen Temperaturen und einer Mischung aus klarem Himmel und erfrischenden Regenphasen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Vorhersage der Wetterentwicklung für die nächsten sieben Tage.

Wetterupdate für Alcúdia: Bewölkung und Niederschlag

Ein mäßiger Regen wird das Wetter in Alcúdia am 14. August kennzeichnen, wobei die Temperaturen angenehme 28 °C erreichen. Der Wind weht mit angenehmen 11 km/h, was die Luftfeuchtigkeit von 74% erträglich gestaltet. Mit einem Luftdruck von 1010 hPa bringt dieser Tag sicherlich auch einige erfrischende Momente.

Der 15. August präsentiert sich mit intensiven Regenschauern und einer Abkühlung auf 24 °C, die die leicht gesunkene Temperatur als angenehm erscheinen lassen. Der Wind bleibt mit 10 km/h sanft. Ein höherer Luftdruck von 1015 hPa könnte für ein stärkeres Niederschlagserlebnis sorgen.

Wetterprognose: Wechsel von Regen zu strahlendem Sonnenschein

Am 16. August setzt sich der mäßige Regen fort, jedoch steigt die Temperatur wieder auf 27 °C an und der Wind lässt mit nur 5 km/h deutlich nach. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 63%, was das Gefühl einer angenehmen Sommerbrise verstärkt.

Über die nächsten Tage hinweg dominieren klare Himmel und sommerliche Temperaturen das Wetterbild in Alcúdia. Vom 17. bis zum 20. August erwartet uns ein stetiger Anstieg der Temperaturen von 29 °C auf bis zu warme 30 °C. Die Winde bleiben sanft und die Luftfeuchtigkeit hält sich auf einem komfortablen Niveau. Besonders der 21. August betont mit strahlendem Sonnenschein und einer Spitze von 30 °C das echte sommerliche Flair Mallorcas.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Genießen Sie lange Sommertage

Die Sonnenaufgangszeiten variieren in dieser Woche nur minimal von 4:58 Uhr am 14. August bis zu 5:05 Uhr am 21. August. Gleiches gilt für den Sonnenuntergang, der von 18:45 Uhr auf 18:36 Uhr leicht zurückgeht, was immer noch für ausgedehnte Abende sorgt, die Sie an den Stränden und Promenaden von Alcúdia genießen können.

Ausblick: Freizeitaktivitäten und Erholung unter mallorquinischer Sonne

Das vorherrschende Wetter bietet ideale Bedingungen, um das breite Angebot an Freizeitaktivitäten in Alcúdia zu nutzen. Ob Segeln, Wandern oder einfach nur am Strand entspannen – die kommenden Tage versprechen abwechslungsreiches Wetter für alle Vorlieben. Packen Sie die Badesachen ein, aber vergessen Sie nicht den Regenschutz für die regnerischen Momente!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:21:00. +++