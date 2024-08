Aktuelle Wetterprognose für Consell: Regenreiche Tage gefolgt von strahlendem Sonnenschein (14.8.2024)

Consell im Griff des Sommers: Regen und Sonne im Wechsel

Die momentane Wetterlage in Consell präsentiert sich als wahres Wechselbad der Gefühle für alle Wetterbegeisterten und Sonnenanbeter auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. Ein Blick auf die Wettervorhersage der nächsten Tage verspricht sowohl erfrischenden Regen als auch reichlich Sonnenschein mit sommerlichen Temperaturen.

Heftiger Regenschauer leitet die Woche ein

Am Mittwoch, den 14. August 2024, sollten sich die Einwohner und Besucher von Consell auf heftige Regenfälle einstellen. Mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius wird es trotz des Niederschlags sommerlich warm. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 7 km/h moderat, während die Luftfeuchtigkeit bei 47% und der Luftdruck bei 1009 hPa liegen werden.

Ausklang des Regens und Temperaturabfall am Donnerstag

Der Folgetag, der 15. August, bringt mit sich einen Temperaturabfall auf 23 Grad Celsius. Das Wetter entspannt sich etwas, und es wird nur mit mäßigem Regen gerechnet. Eine deutliche Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 81% könnte das Wohlbefinden im Freien beeinträchtigen.

Verschnaufpause von Regen bei steigenden Temperaturen

Ab Freitag, dem 16. August, dürfen sich die Insulaner und Gäste Mallorcas auf eine Besserung des Wetters freuen. Geringerer Niederschlag in Form von leichtem Regen und ansteigende Temperaturen auf 29 Grad setzen ein. Dieser Aufwärtstrend setzt sich am 17. August fort und mündet in Höchsttemperaturen von 31 Grad.

Die große Kehrtwende: Sonnige Aussichten für Consell

Von Samstag, 18. August 2024, an dürfen sich alle Sonnenhungrigen freuen, denn der Himmel klärt sich auf und zeigt sich von seiner schönsten Seite – klarer Himmel und Sonnenschein wird es bis zum nächsten Mittwoch geben, mit Temperaturen, die stetig um die 33-Grad-Marke pendeln.

Verlässlich sonnige Prognose für das Wochenende und darüber hinaus

Das Wochenende in Consell wird mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen von über 30 Grad Celsius den idealen Rahmen für Outdoor-Aktivitäten bieten. Auch der Beginn der neuen Woche steht unter einem guten Stern, mit ungetrübtem Himmel und einer sanften Brise mit Windgeschwindigkeiten von rund 3 km/h, die eine angenehme Erfrischung mit sich bringen.

Einem genussreichen Sommer in Consell steht somit nichts im Wege. Ob am Strand, bei kulinarischen Entdeckungen oder auf Erkundungstouren durch die charmanten Straßen der Stadt – das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und lädt ein, die Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:28:44. +++