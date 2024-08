Aktuelle Wettervorhersage für Capdepera: 7 Tage Trend mit klarem Himmel und Regenschauern (14.8.2024)

Wetterüberblick Capdepera: Moderater Regen und anschließender Sonnenschein

Die bevorstehende Woche hält für Capdepera, eine malerische Gemeinde auf Mallorca, eine abwechslungsreiche Wetterpalette bereit. Von moderatem Regen bis hin zu klarem Himmel wird den Bewohnern und Besuchern ein vielseitiges Wettergeschehen geboten. Erfahren Sie hier, was Sie vom 14. bis 21. August 2024 erwarten können und planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend der Prognose.

Regnerisches Wetter beherrscht die Wochenmitte

Am Mittwoch, den 14. August 2024, startet die Wetterlage in Capdepera mit 27°C und „moderatem Regen“, während der Wind mit 11 km/h weht. Auch der Donnerstag lässt noch keine Wetterbesserung erkennen und überrascht mit „starkem Regen“ bei ähnlichen Temperaturen.

Entspannung am Wochenende: Klare Himmel über Capdepera

Nach den Niederschlägen sorgt der Freitag wieder für ein Lächeln unter den Sonnenhungrigen: bei 26°C und „moderatem Regen“ weht der Wind nur noch leicht. Das Wochenende steht im Zeichen des klaren Himmels, wobei die Temperaturen konstant bei angenehmen 27°C liegen. Der geringe Wind und die nachlassende Feuchtigkeit kündigen ein perfektes Wetter für alle Outdoor-Aktivitäten an.

Klare Sicht auf klare Sternennächte in Capdepera

In den darauffolgenden Tagen bleibt es heiter mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 28°C. Die ideale Gelegenheit, um sich an die warmen Sommerabende zu erinnern, während Sie die Sternenhimmel über Capdepera bewundern können.

Vorhersage und Temperaturen für die kommende Woche in Kurzform

Aufgepasst bei Outdoor-Planungen: Achten Sie stets auf die aktuelle Wetterlage und seien Sie bereit, Ihre Pläne flexibel anzupassen. Denken Sie insbesondere an Regenschutz zu Wochenbeginn und Sonnenschutz am klaren Wochenende. Genießen Sie das vielfältige Wetter in Capdepera verantwortungsvoll!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:28:10. +++