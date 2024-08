Aktuelle Wettervorhersage für Escorca: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern (14.8.2024)

Wetter in Escorca: Regen und Sonnenschein im August

Vom 14.08.2024 bis zum 21.08.2024 erleben die Bewohner und Besucher von Escorca auf Mallorca eine Mischung aus sommerlichen und regnerischen Tagen. Wir werfen einen Blick auf die täglichen Wetteraussichten und wie Sie Ihre Aktivitäten am besten planen können.

Mitte August in Escorca: Wechselhaftes Wetter erwartet

14. August 2024: Der Mittwoch startet mit heftigem Regen, bei einer Temperatur von 28°C. Es weht ein leichter Wind mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 58%, und der Luftdruck liegt bei 1010 hPa. Erwarten Sie die Sonne zum Sonnenaufgang um 04:59 Uhr und ihren Untergang um 18:46 Uhr.

15. August 2024: Ein etwas kühlerer Donnerstag mit moderatem Regen und Höchsttemperaturen von 20°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 85% an. Der Wind nimmt leicht zu auf 7 km/h. Sonnenauf- und -untergang sind beinahe unverändert.

16. August 2024: Der Freitag zeigt sich wieder etwas freundlicher, lässt jedoch moderaten Regen nicht gänzlich aus. Die Temperaturen klettern auf 25°C und der Wind beruhigt sich auf 4 km/h. Die Sonne begrüßt Sie in Escorca um 05:01 Uhr und verabschiedet sich um 18:44 Uhr.

Gemäßigtes Klima ermöglicht Freizeitaktivitäten

17. August 2024: Der Samstag lädt zu gemäßigten Outdoor-Aktivitäten ein mit leichtem Regen und angenehmen 27°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit unter 50% wird es ein ziemlich beruhigender Tag.

Das sonnige Highlight der Woche in Escorca

Von Sonntag, dem 18. August 2024, bis zum Dienstag, dem 20. August 2024, wird Escorca mit herrlichem Sonnenwetter belohnt. Temperaturen erreichen bis zu 30°C mit einem klaren Himmel - die perfekte Gelegenheit, um die schöne Natur Mallorcas zu genießen. Die Windgeschwindigkeiten sind sehr niedrig und die Luftfeuchtigkeit bleibt angemessen, was die Tage ideal für Strandbesuche oder Wanderungen macht. Die Sonnenuntergangszeiten bewegen sich von 18:41 Uhr am Sonntag auf 18:38 Uhr am Dienstag.

Aussichten für die folgende Woche

Am 21. August 2024 setzt sich das strahlende Wetter weiter fort. Mit 30°C und einem klaren Himmel können Sie weitere sonnige Momente erwarten. Ein milder Wind von 2 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für einen angenehmen Tagesverlauf.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:30:27. +++