Aktuelle Wettervorhersage für Son Servera: Erwartete Regentage und sonnige Aussichten (14.8.2024)

Wetteraussichten in Son Servera auf Mallorca

Die kommende Woche in Son Servera verspricht ein Wechsel aus Regenschauern und klarem Himmel. Entdecken Sie, was das Wetter in diesem malerischen Ort vom 14. bis zum 21. August 2024 für Sie bereithält.

Moderner Regen und milde Temperaturen

Zum Beginn der Woche erwarten die Einheimischen und Besucher mäßigen Regenfall. Mit Temperaturen, die um die 27°C am 14. August liegen, bleibt es angenehm warm trotz der feuchten Bedingungen. Windgeschwindigkeiten von 10 km/h bringen eine leichte Brise an die Küsten von Mallorca.

Regnerische Tage in Aussicht

Der 15. August bringt weiterhin mäßigen Regen, wobei die Temperaturen leicht auf 23°C sinken. Die Windverhältnisse bleiben konstant, während die Luftfeuchtigkeit auf 78% steigt.

Ein kurzes Regenintermezzo bietet der 16. August mit mäßigem Regen und einer leichten Erwärmung auf 26°C. Die Windgeschwindigkeiten gehen auf 6 km/h zurück, was für ruhigere Tage auf der Insel sorgt.

Sonne kehrt zurück

Ab dem 17. August begrüßt der klare Mallorca-Himmel seine Gäste mit offenem Armen. Die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 27°C und die Luftfeuchtigkeit sinkt, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen Besuch am Strand schafft. Die nächsten Tage, bis zum 21. August, versprechen weiterhin klares Himmelzelt mit gleichen Temperaturen und angenehm warmen 28°C als Höhepunkt zum Abschluss der betrachteten Woche.

Fazit der Wetterlage in Son Servera

Mit einem Mix aus regnerischem Beginn und sonnigem Ausklang bietet Son Servera vielfältige Wetterbedingungen für die Mitte August. Die Sonnenaufgänge und -untergänge sind malerisch und frühes Erwachen sowie spätes Genießen der Abenddämmerung lohnen sich definitiv.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:48:31. +++