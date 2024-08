Mallorca in Alarmbereitschaft wegen Gewitter- und Sturmwarnungen

Angesichts der Warnungen des spanischen Wetterdienstes Aemet vor heftigen Sommergewittern mit intensiven Niederschlägen für Mittwoch (14.8.) werden überall auf der Insel Vorkehrungen getroffen. Am Morgen wurden die ersten Regenfälle in Port de Pollença registriert, wo zunächst 14 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden.

Die balearische Landesregierung hat das Notfallprotokoll für Überschwemmungen aktiviert, was allerdings zu dieser Jahreszeit ohnehin üblich ist, wenn sich die ersten heftigen Herbstgewitter ankündigen. Angesichts der Vorhersage gilt Index 1 - das bedeutet, dass die Einsatzkräfte jederzeit ausrücken können. Auch wenn sich Warnstufen des Wetterdienstes manchmal als Fehlalarm erwiesen, sei Vorsicht geboten, heißt es, die Wetterlage sei instabil und wenig vorhersehbar.

Warnstufe Orange

Aemet hat für die Zeit zwischen 10 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am Donnerstag Warnstufe Orange wegen möglicher heftiger Gewitter und starker Niederschläge ausgerufen, die Balearen seien die spanienweit am stärksten von der instabilen Wetterlage betroffene Region infolge der eintreffenden Kaltluft, die auf hohe Luft- und Meerestemperaturen trifft. Die Warnstufe gilt auf der gesamten Insel. Die Rede ist von Starkregen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter pro Stunde, im Zeitraum von drei Stunden könnten sogar 100 Liter überschritten werden. Möglich sind laut Aemet auch Hagelkörner von mehr als zwei Zentimetern Durchmesser und Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

Ausflüge unterlassen

Die Notfallzentrale 112 der Landesregierung hat die Bevölkerung aufgerufen, auf Ausflüge am Mittwoch zu verzichten und sich beständig auf dem Laufenden zu halten über die Wetterlage. Die Landesregierung hat zudem die Reservierung von Bojen in den von ihr verwalteten Gebieten vor der Küste ausgesetzt, darunter Sant Elm, Cala Blava oder Formentor.

Hinsichtlich der Gefahr von Überschwemmungen sieht das Protokoll vor, dass Daten der Pegel in den Sturzbächen in Echtzeit verfolgt werden. Die torrentes können im Fall von Starkregen in kürzester Zeit viel Wasser führen und Fahrzeuge mit sich reißen, die am Flussufer geparkt sind. Angesichts der Wetterlage ist auch ein Besuch von Palma als Alternative zum Strand keine gute Idee - da viele Urlauber so denken, kommt es in solchen Situationen meist zu langen Staus und überfüllten Parkhäusern in Palma.

Aufgeheiztes Meer

Das Meer ist in diesem Jahr besonders aufgeheizt. so wurden bereits am vergangenen Montag (12.8.) vor Dragonera Rekordwerte von 31,87 Grad gemessen. Der letzte Rekordwert stammt von August 2022, als die Meerestemperatur hier bis auf 31,36 kletterte. Die hohen Werte haben nicht nur Folgen für das Wetter - Stürme fallen noch heftiger aus - sondern auch für die Meeresfauna und -flora, insbesondere die für das Ökosystem so wichtigen Poseidongraswiesen.

In der Landwirtschaft unterdessen sind Bauern um die Ernte besorgt. Speziell die Weinlese, die mancherorts schon angesichts der anhaltenden Hitze schon begonnen hat, wird beschleunigt. Die Niederschläge seien willkommen, man hoffe aber, dass es nicht zu Hagelschlägen komme.