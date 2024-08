So präsentiert sich das Wetter in Mancor de la Vall: Eine 7-Tage-Prognose (14.8.2024)

Wettervorschau für Mancor de la Vall: Erwartete Unwetter folgen auf idyllischen Sommertagen

Die kommende Woche bietet für die Region Mancor de la VallMancor de la Vall auf Mallorca ein Wechselbad der Gefühle hinsichtlich des Wetters. Regnerische Tage lassen Urlauber und Einheimische gleichermaßen nach Schutz suchen, während die folgenden Tage mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen locken.

Kommt das Unwetter nach Mancor de la Vall?

Am Mittwoch den 14. August 2024 sollten Sie den Schirm nicht vergessen, denn der Tag zeigt sich mit schweren Regenfällen und Temperaturen um 29°C. Bei einer recht milden Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 52% kann der Regen durchaus heftig ausfallen.

Erfrischung und Niederschläge: Die Mitte der Woche

Der folgende Tag, der 15. August, bringt mit sich moderaten Regen bei erfrischenden 21°C. Eine Windgeschwindigkeit von 7 km/h bringt Bewegung in die Szenerie und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 85% an. Vergessen Sie jedoch nicht den Regenschutz, denn der Regen wird anhalten.

Am Donnerstag, dem 16. August, erleben wir eine kleine Auflockerung mit moderaten Regenfällen bei 26°C, während der Wind auf gemütliche 3 km/h nachlässt und die Luftfeuchtigkeit auf 53% sinkt.

Richtung Wochenende: Wetterberuhigung in Sicht?

Ein Lichtblick stellt sich ab Freitag, dem 17. August, ein: Mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 29°C ist dies der Beginn einer trockeneren Phase. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 46% und lässt Sie tief durchatmen.

Sonne pur: Ideal für Freizeitaktivitäten

Das Wochenende begrüßt Mancor de la Vall dann mit strahlendem Sonnenschein und idealen Sommerbedingungen. Am Samstag, den 18. August, strahlt der Himmel vollkommen klar bei 31°C. Gleichbleibend angenehmes Wetter sorgt auch am Sonntag und Montag, mit 30°C und 32°C, sowie nahezu windstillen Bedingungen für perfekte Urlaubstage.

Ausblick auf die kommende Woche

Zum Start in die neue Woche, am Dienstag, dem 21. August, bleibt der Himmel klar über Mancor de la Vall. Bei warmen 32°C und niedriger Luftfeuchtigkeit von 37% lässt sich das Wetter in vollen Zügen genießen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben gleichmäßig und geben dem Tag durchschnittlich knapp 14 Stunden Tageslicht, eine hervorragende Gelegenheit, das mallorquinische Flair zu erleben.

