Sonniges Wetter in Binissalem: 7-Tage-Vorhersage und erwartete Hitze (14.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Binissalem: Eine Woche Sommer pur!

Das Wetter in Binissalem ist ein Paradebeispiel für einen hochsommerlichen Traum auf Mallorca. Mit Blick auf die kommende Woche können sich Einwohner und Besucher auf viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen freuen, die die perfekte Kulisse für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel bieten.

Wetteraussichten: Hitze und vereinzelte Regenschauer

Am 14. August 2024 erwartet die Bewohner und Gäste Binissalems ein heißer Tag mit Temperaturen von bis zu 32°C. Hin und wieder wird es heftige Regengüsse geben, was in dieser Jahreszeit nicht untypisch ist. Der Wind bleibt mit 7 km/h eher moderat und die Luftfeuchtigkeit bei 47%. Eine interessante Mischung, die für erfrischende Momente sorgen kann.

Der 15. August 2024 bringt eine kleine Abkühlung mit mäßigem Regen und angenehmen 22°C. Besonders hohe Luftfeuchtigkeit von 83% wird für ein feuchteres Klima sorgen, während die Sonne bereits um 5:01 Uhr auf- und um 18:45 Uhr wieder untergeht.

Ab dem 16. August 2024 lassen die Regenschauer nach und das Thermometer klettert erneut auf 28°C. Leichter Regen, eine sanfte Brise mit 3 km/h und sinkende Luftfeuchtigkeit kennzeichnen das Bild eines idealen Sommertages in Binissalem.

Perfekte Urlaubsbedingungen: Sonnenschein und klare Himmel

In der zweiten Wochenhälfte wird das Wetter in Binissalem noch angenehmer. Vom 17. bis zum 19. August 2024 gibt es nur leichte Regenschauer bei Temperaturen, die konstant um die 30°C liegen. Die Tage starten zwischen 5:03 Uhr und 5:04 Uhr und enden mit Sonnenuntergängen kurz vor 18:40 Uhr.

Der Höhepunkt der Woche bildet sich mit den Tagen des 20. und 21. August, an denen klare Himmel und knackige 34°C zwar für heiße Bedingungen sorgen, die niedrige Luftfeuchtigkeit jedoch für erträgliche Verhältnisse sorgt. Ideal, um Mallorcas wunderbare Natur zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu genießen.

Fazit: Ein Sommerhighlight in Binissalem

Zusammengefasst können wir uns auf eine Woche mit typisch mallorquinischem Sommerwetter freuen – warm, sonnig und mit wenigen Regentagen, die für ein ausgeglichenes Klima sorgen. Binissalem zeigt sich damit als ideales Urlaubsziel für sonnenhungrige Mallorca-Liebhaber.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:24:37. +++