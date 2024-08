Umwerfend schöne Tage trotz Regens: Das Wetter in Santa Eugènia vom 14.08. bis 21.08.2024

Regen und Sonnenschein in Santa Eugènia

Die kommenden Tage in Santa EugèniaSanta Eugènia bringen eine bunte Mischung aus Regenschauern und klarem Himmel. Vom 14.08. bis 21.08.2024 dürfen sich Bewohner und Besucher auf wechselhaftes Wetter einstellen, das von intensiven Regenfällen bis hin zu strahlendem Sonnenschein reicht.

14.08.2024: Ein regnerischer Start in die Woche

Der Mittwoch beginnt in Santa Eugènia mit schweren Regenfällen und Temperaturen um die 32 Grad Celsius. Bei einer Windstärke von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 46% braucht es einen robusten Schirm und vielseitige Kleidung, um trocken zu bleiben.

15.08.2024: Abkühlung und milder Regen

Am Donnerstag kühlt es auf 23 Grad Celsius ab und der Regen geht über in eine mäßige Intensität. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 81%, was zusammen mit der gemäßigten Windgeschwindigkeit von 7 km/h das Tragen einer Regenjacke ratsam macht.

16.08. – 17.08.2024: Leichter Regen und Temperaturen im Aufwind

Von Freitag bis Samstag erleben wir leichteren Regen und erneuten Temperaturanstieg auf Werte bis 31 Grad Celsius. Die Windstärke bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit sinkt, was angenehmere Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

18.08. – 21.08.2024: Sonne satt in Santa Eugènia

Den Abschluss der Woche krönen wir mit klarem Himmel. Von Sonntag bis Mittwoch dürfen wir in Santa Eugènia sommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius genießen bei konstant niedriger Windgeschwindigkeit. Bei solchen Bedingungen sollte auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden.

Zusammenfassende Wettervorhersage für Santa Eugènia

Die Wetterprognose für Santa Eugènia verspricht einige nasse Tage, gefolgt von herrlichem Sommerwetter. Eine vielseitige Garderobe ist empfehlenswert, um bequem durch diese Woche zu kommen. Denken Sie an Sonnenschutz und genießen Sie das schöne Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:43:46. +++