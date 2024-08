Wetter in Santanyí: Prognose für die nächsten 7 Tage (14.8.2024)

Wettervorhersage Santanyí: 14. August bis 21. August 2024

Die Wetteraussichten für Santanyí auf Mallorca:Santanyí Freuen Sie sich auf die kommende Woche mit warmen Temperaturen und einem Mix aus Sonne und Regen. Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über die Wetterlage in Santanyí für die nächsten 7 Tage.

Wetterprognose für Santanyí heute, 14.08.2024

Der Start in die Woche zeigt sich in Santanyí von seiner feuchten Seite. Mit moderatem Regen und einer Temperatur von 29°C erwarten wir heute eine gewisse Schwüle in der Luft, verursacht durch die Luftfeuchtigkeit von 63%. Ein leichter Wind mit 10 km/h bringt kaum Abkühlung. Der Luftdruck liegt bei 1009 hPa. Sonnenauf- und -untergang können Sie um 4:59 Uhr bzw. 18:44 Uhr erwarten.

Das Wetter am 15. und 16. August 2024

Das Wetter nimmt einen feuchteren Wendepunkt mit heftigem Regen am 15. August und einer Abkühlung auf 24°C. Diese Kühle wird von einer Luftfeuchtigkeit von 72% und einem stabilen Luftdruck von 1014 hPa begleitet. Für den 16. August wird wieder moderater Regen bei einer angenehmeren Temperatur von 28°C und einer gesunkenen Luftfeuchtigkeit von 56% erwartet. Der Wind beruhigt sich auf sanfte 5 km/h, und der Luftdruck steigt leicht auf 1015 hPa.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte

Von 17. bis 21. August zeigt sich das Wettergeschehen in Santanyí sehr freundlich. Die Tage beginnen jeweils mit frühem Sonnenaufgang und enden mit einem späten Sonnenuntergang, was sommerlange Tage garantiert. Die Temperaturen bleiben durchgehend bei etwa 29°C. Dabei variiert die Luftfeuchtigkeit zwischen 49% und 61%, was ideales Wetter für Ausflüge und Aktivitäten im Freien verspricht. Der Himmel bleibt größtenteils klar, nur am 17. August beobachten wir ein paar Wolken. Sanfte Winde zwischen 4 und 5 km/h sorgen für eine leichte Brise, während der Luftdruck stabile Verhältnisse anzeigt.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Santanyí

Insgesamt lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Santanyí mit wechselhaften Wetterbedingungen beginnen, aber mit einem Hoch auf sommerliche Wärme und Klarheit enden wird. Vergessen Sie nicht, für die regnerischen Tage einen Regenschutz dabei zu haben und genießen Sie die sonnenreichen Tage in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:45:28. +++