Wetter Sencelles (14.08.24 bis 21.08.24): Aktuelle Wettervorhersage und Temperaturen im 7-Tage-Trend

Wetterüberblick für Sencelles auf Mallorca

Die bevorstehende Woche in Sencelles verspricht einen Mix aus gemäßigten Niederschlägen und klarem Himmel, wobei die Thermometer bei sommerlichen Temperaturen bis zu 34°C anzusteigen scheinen. Für Einheimische und Besucher bietet sich damit die Gelegenheit, die Vielfalt von Mallorcas Natur unter wechselnden Wetterverhältnissen zu genießen.

Wetterentwicklung für Sencelles

14. August 2024: Der Mittwoch beginnt mit moderatem Regen bei einer maximalen Temperatur von 32°C. Mit einem Wind von 9 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 45% steht uns ein erfrischender Tag bevor. Der barometrische Druck liegt bei 1009 hPa. 15. August 2024: Am Donnerstag setzt sich der moderierte Regen bei kühleren 23°C fort. Die relative Feuchtigkeit steigt auf 81%, bei einem leicht schwächeren Wind von 7 km/h. Das Barometer weist 1015 hPa auf. 16. August 2024: Mit 29°C und moderatem Regen bleibt der Freitag wettertechnisch ähnlich, allerdings lässt der Wind auf lediglich 4 km/h nach. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 48%. 17. August 2024: Samstag erwarten uns höhere Temperaturen von bis zu 32°C und leichter Regen. Der Wind bleibt mit 3 km/h gering und die Feuchtigkeit bei 45%. 18. August 2024: Sonnenschein und klarer Himmel prägen den Sonntag bei Höchstwerten von 33°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 37%, während es fast windstill sein wird. 19. August 2024: Auch der Montag präsentiert sich mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 32°C. Der schwache Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 42% laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. 20. August 2024: Die Temperaturen steigen weiterhin und erreichen am Dienstag einen Wert von 34°C unter einem wolkenlosen Himmel. Geringe Windbewegung und eine Luftfeuchtigkeit von 25% zeichnen diesen heißen Tag aus. 21. August 2024: Am Mittwoch bleibt das klare Wetter bestehen. Die Höchsttemperatur liegt erneut bei 34°C. Leichter Wind und eine Feuchtigkeit von 31% runden die Wetterlage ab. Wetteraussichten am Wochenende

Das Wochenende in Sencelles bietet eine attraktive Kombination aus leichtem Niederschlag am Samstag und klarem Himmel am Sonntag. Da die Temperaturen kontinuierlich hohe Werte erreichen, können Urlauber und Insulaner gleichermaßen die warmen Temperaturen in vollen Zügen genießen, während sie die Insel und ihre zahlreichen Freizeitmöglichkeiten entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:46:20. +++