Wetteraussichten für Campos: Sonnige Tage und angenehme Temperaturen erwarten Sie (14.8.2024)

Ein Blick auf das Wetter in Campos für die kommende Woche (13.08.2024 bis 20.08.2024)

Die Sonne begrüßt Mallorca mit strahlendem Lächeln, und das malerische Campos steht im Mittelpunkt dieser sommerlichen Symphonie von klarem Himmel und sanften Brisen. In diesem Artikel erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über das Wetter in Campos, sodass Sie Ihre Pläne für Ausflüge, Strandbesuche oder einfach entspannte Tage im Freien bestens abstimmen können.

Die Woche beginnt in Campos am Dienstag, den 13. August 2024, mit vereinzelten Wolken am Himmel. Eine angenehme Temperatur von 23°C und eine leichte Brise von 8 km/h sorgen für perfekte Bedingungen, um Mallorcas Atem zu spüren. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 34% und einem Luftdruck von 1025 hPa ist ein Spaziergang durch die mediterrane Landschaft eine reine Wohltat.

Am Mittwoch, den 14. August 2024, halten die vereinzelten Wolken weiterhin an, wobei sich die Temperatur leicht auf 24°C erhöht. Der Wind bleibt sanft mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 40%, während der Luftdruck konstant bei 1025 hPa bleibt. Dieses Wetter lädt dazu ein, die malerische Umgebung von Campos zu erkunden oder sich auf einen Cafébesuch unter freiem Himmel einzulassen.

Die Mitte der Woche markiert der Donnerstag, den 15. August 2024, mit einem Temperaturanstieg auf wohltuende 27°C. Vereinzelte Wolken schmücken weiterhin den Himmel, während ein leichter Wind mit 7 km/h weht. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 37%, und der Luftdruck zeigt 1021 hPa an.

Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie am Freitag, den 16. August 2024. Mit einer maximalen Temperatur von 30°C und einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h lädt dieser klare Tag zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein. Die Luftfeuchtigkeit beträgt weiterhin angenehme 37%, und der Luftdruck sinkt leicht auf 1019 hPa.

Das Wochenende in Campos steuert auf einen Höhepunkt zu: Am Samstag, den 17. August 2024, strahlt die Sonne ungestört von einem wolkenlosen Himmel, und die Temperaturen klettern auf ein sommerliches Hoch von 32°C. Eine sanfter Wind mit 6 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 37% sorgen für ideale Bedingungen, um Mallorcas Strände zu genießen oder sich in den kühlen, schattigen Gassen von Campos zu verlieren.

Am Sonntag, den 18. August 2024, setzt sich das herrliche Wetter mit 29°C und strahlend blauem Himmel fort. Der leichte Wind weht weiterhin mit 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Spitzenwert von 44%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1021 hPa.

Zum Abschluss des Wetterberichts blicken wir auf den Montag, den 19. August 2024, der mit 30°C und klarem Himmel wieder einen perfekten Sommertag verspricht. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 36% bietet sich der Tag für jegliche Unternehmungen an. Der Luftdruck zeigt 1020 hPa an.

Die kommende Woche endet am Dienstag, den 20. August 2024, mit einem Highlight: Die Temperatur erreicht beeindruckende 34°C unter einem ungetrübten Himmel, während eine leichte Brise mit 6 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von nur 24% herrschen. Der Luftdruck fällt auf 1015 hPa, und so bietet sich dieser Tag an, um die sommerliche Hitze in vollen Zügen zu genießen.

Sonnenauf- und Untergänge in Campos – Ihre tägliche Portion Vitamin DSonnenauf- und Untergänge in Campos – Ihre tägliche Portion Vitamin D

Mit Sonnenaufgängen, die gegen 9 Uhr morgens stattfinden, und Sonnenuntergängen, die weiterhin das Vergnügen langer Sommerabende bis gegen 20:30 Uhr versprechen, haben Sie genügend Zeit, den mediterranen Charme Mallorcas zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:27:41. +++