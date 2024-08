Wetteraussichten für Costitx: Prognose für die kommende Woche (14.8.2024 bis 21.8.2024) (14.8.2024)

Wetterprognose für Costitx

Die sommerlichen Temperaturen bringen in den nächsten sieben Tagen viel Sonne und leichte Regenschauer nach Costitx. Mit einem Mix aus moderaten Regenfällen und klarem Himmel, können sich Einheimische sowie Touristen auf abwechslungsreiche Tage einstellen. Die Temperaturen bleiben hoch, eine ideale Zeit, um das Beste aus der sommerlichen Witterung Mallorcas herauszuholen.

Des sommerliche Klima behält die Oberhand Am Mittwoch, den 14. August 2024, zeigt sich der Sommer von einer launischeren Seite. Bei moderaten Regenschauern erreicht das Thermometer bis zu 32°C. Trotz des Regens zeigt sich der Wind mit einer Geschwindigkeit von 9 km/h eher zurückhaltend. Doch es bleibt mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% durchaus angenehm.

Der Donnerstag, 15. August 2024, präsentiert sich ein wenig kühler. Mit erneut moderatem Regen und einem leichten Temperaturrückgang auf 23°C dürfte der Tag eher für Indoor-Aktivitäten prädestiniert sein. Die entspannte Brise von 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 82% unterstreichen das gemütliche Wetter.

Wochenendvorschau und weiterer Trend

Das Wochenende startet mit leichtem Regen am Freitag, und einer großzügigen Tageshöchsttemperatur von 32°C. Der Wind bleibt auch an diesem Tag mit 2 km/h recht schwach. Das Wetter zeigt sich am Samstag, den 17. August, mit einem klaren Himmel und somit perfekt für Ausflüge jeder Art. Mit 33°C wird es heiß, und die geringe Luftfeuchtigkeit von 38% verspricht einen angenehmen Tag unter der mallorquinischen Sonne.

Optimales Strandwetter in der kommenden Woche In der folgenden Woche setzt sich das heitere Wetter fort. Der Montag und Dienstag sind geprägt von klarem Himmel – somit sind die Tage bestens geeignet, um die Strände und das kulturelle Angebot von Costitx zu genießen. Mit Temperaturen von stetigen 32°C bis 34°C und leichtem Wind können Urlaubsgäste die warmen Tage auf der Insel voll und ganz auskosten.

Wie auch immer Sie sich entscheiden, das Wetter in Costitx zu erleben, die Prognose verspricht eine sonnige Zeit für Ihre Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:29:09. +++