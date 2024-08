Wetteraussichten für Llubí: Sonnig mit Regenschauern - Der Wettertrend vom 14. bis 21. August 2024 (14.8.2024)

7-Tage-Wettervorhersage für Llubí

Mit einem wechselhaften Wetterverlauf präsentiert sich das Klima auf Mallorca in der Stadt Llubí für die anstehenden Tage. Die örtlichen und zugleich interessierten Urlaubsgäste sollten sich auf eine Kombination aus sonnigen Abschnitten, gemäßigten bis starken Regenfällen und höchst angenehmen Temperaturen einstellen.

Unbeständiger Start in die neue Woche

Am Mittwoch, dem 14. August 2024, zeigt sich das Wetter in Llubí zunächst von einer unbeständigen Seite mit moderaten Regenschauern, einer Höchsttemperatur von 31°C, Wind aus nordöstlichen Richtungen mit Geschwindigkeiten um die 9 km/h, einer relativen Luftfeuchte von 52% und einem Luftdruck von 1009 hPa. Der Morgen bricht früh an mit einem Sonnenaufgang um 04:59 Uhr, und der Abend dehnt sich bis zum Sonnenuntergang um 18:45 Uhr aus.

Sintflutartige Regenfälle am Donnerstag?

Der darauffolgende Tag, Donnerstag, der 15. August, könnte für die Sonneninsel mit schweren Regengüssen eine Herausforderung darstellen, sodass die Temperaturen auf etwa 23°C sinken könnten. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 83% und weiterhin mäßigen Windgeschwindigkeiten von 8 km/h sieht der Tag nach einem perfekten Anlass aus, die zahlreichen Indoor-Aktivitäten Llubís zu erkunden.

Die Sonne kehrt zurück

Vom 16. bis zum 21. August dürfen wir uns laut Wetterprognosen über einen Anstieg der Temperaturen und eine Rückkehr der klaren Himmel freuen. Der 16. August kommt mit moderatem Regen und angenehmen 28°C daher, aber bereits ab dem 17. August wird es wärmer, mit 32°C und wenigen Wolken, welche die Sicht auf den blauen Himmel kaum beeinträchtigen.

Der Höhepunkt der Wärme wird am 20. und 21. August mit strahlender Sonne und Höchsttemperaturen um 34°C erreicht. Erfrischenderweise fällt die Luftfeuchtigkeit auf 29% und die Winde beruhigen sich auf leichte 2 km/h, was ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Stunden am Strand verspricht.

Fazit zur Wetterlage in Llubí

Insgesamt erwartet die Einheimischen und Besucher von Llubí eine Woche voller Höhen und Tiefen im Wettergeschehen. Nach einem regnerischen Start zeigt sich die Wetterlage zunehmend von ihrer besten Seite, und es könnte kaum eine bessere Gelegenheit geben, die sommerlichen Temperaturen und Sonnentage in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:34:42. +++