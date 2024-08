Wetteraussichten: Regnerische Tage gefolgt von strahlendem Sonnenschein in Pollença (14.8.2024)

Wetter in Pollença: Eine Woche zwischen Regenschauern und klarem Himmel

Das malerische Städtchen Pollença auf Mallorca erlebt eine Achterbahn der Wetterphänomene in der kommenden Woche. Während manche Tage von moderaten bis starken Regenfällen geprägt sein werden, dürfen sich Einheimische und Besucher gleichsam auf klare, sonnige Tage freuen, die den typischen Charme Mallorcas unterstreichen.

Aktuelle Wetterlage und Vorhersage für Pollença

Am 14. August 2024 ist mit moderaten Regenfällen bei Temperaturen um die 28°C zu rechnen. Ein leichter Wind weht mit 10 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 72%, was die Tage trotz der Wärme recht schwül erscheinen lassen könnte. Der Tag beginnt in aller Frühe um 4:59 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:46 Uhr. Mit einem Luftdruck von 1010 Millibar bleibt das Wetter unbeständig.

Der folgende Tag, 15. August, bringt einen Wechsel mit schweren Regenschauern und einer Abkühlung auf 23°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant, jedoch steigt die Luftfeuchtigkeit auf 81%. Dies zeigt einen deutlichen Feuchtigkeitsanstieg, der für Pollença nicht ungewöhnlich ist. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag von 5:00 bis 18:44 Uhr.

Am 16. August kehrt das moderate Regenwetter zurück, aber die Temperaturen klettern wieder auf angenehme 27°C. Mit einem nachlassenden Wind von 5 km/h und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 62% erscheint der Tag freundlicher und lädt zu zahlreichen Aktivitäten ein. Der Tag beginnt um 5:01 Uhr und endet um 18:43 Uhr.

Sonnenschein und klare Himmel dominieren das Wetter in Pollença

Ab dem 17. August 2024 erwacht Pollença zu vollem Glanz unter einem klaren Himmel. Die Temperaturen steigen auf 29°C, der Wind beruhigt sich auf 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 52%. Mit diesen Bedingungen ist der Tag von 5:02 Uhr bis 18:42 Uhr perfekt für Strandbesuche und Sightseeing.

Die darauffolgenden Tagen - 18., 19. und 20. August - versprechen mit unveränderten Temperaturen von 29°C, klaren Himmel und durchgehendem Sonnenschein unbeschwerte Sommertage. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 56% und 60%, und der Wind bleibt mit 4-5 km/h schwach.

Zum Abschluss der Woche, am 21. August, erlebt Pollença den heißesten Tag mit einer Höchsttemperatur von 30°C. Die Luft bleibt trocken mit einer Luftfeuchtigkeit von 53%, und auch an diesem Tag wird man von einem strahlend blauen Himmel und Sonnenschein von 5:05 Uhr bis 18:36 Uhr begleitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:41:03. +++