Wetterprognose für Inca: Unbeständig mit Regen und klaren Tagen (14.08.2024 bis 21.08.2024)

Wetterbericht und 7-Tages-Prognose für Inca auf Mallorca

Beim Wetter in IncaInca auf Mallorca erwartet uns eine wechselhafte Woche mit Regenschauern und klaren Tagen. Die detaillierte Wettervorhersage zeigt, auf welche Bedingungen sich Einwohner und Besucher einstellen sollten.

Starkregen und klare Himmel – Inca im Wechselbad der Elemente

Die Wetterlage in Inca kennzeichnet sich in der kommenden Woche durch starke Intensitätsschwankungen, von ausgiebigen Regenfällen bis hin zu sonnendurchfluteten Tagen mit klarem Himmel.

Wetter am Mittwoch, dem 14. August 2024

Am Mittwoch beginnt die Woche in Inca mit einem Temperaturhoch von 31°C, begleitet von heftigen Regenfällen. Dabei liegt die Windgeschwindigkeit bei mäßigen 7 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 50%. Das Barometer zeigt einen Druck von 1010 hPa an. Der Sonnenaufgang ist um 4:59 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:46 Uhr.

Temperaturrückgang und weiterer Regen am Donnerstag, dem 15. August 2024

Der Donnerstag bringt eine Abkühlung auf 22°C und mäßigen Regen, während die Windgeschwindigkeit gleichbleibend ist. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 85% und der Druck auf 1015 hPa. Der Sonnenaufgang erfolgt um 5:00 Uhr, während der Sonnenuntergang um 18:44 Uhr zu beobachten ist.

Moderate Verhältnisse und aufhellende Aussichten

Am Freitag, dem 16. August, steigen die Temperaturen wieder auf 28°C an, jedoch ist weiterhin mit moderatem Regen zu rechnen. Der Wind schwächt sich auf leichte 4 km/h ab und bei einer Luftfeuchtigkeit von 51% bleibt der Druck stabil bei 1015 hPa.

Leichter Regen und sommerliche Hitze

Samstag, der 17. August, bereitet uns auf sommerliche 31°C vor, mit leichtem Regen und einer Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h. Die relative Feuchte sinkt auf 43% bei einem Luftdruck von 1014 hPa.

Sommerliche Hochphase mit klarem Himmel

Zwischen Sonntag, den 18. August, und Dienstag, den 20. August, ist mit klarem Himmel, Temperaturen zwischen 33 und 34°C und geringen Windgeschwindigkeiten zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt zwischen 28 und 46% und der Druck verbleibt zwischen 1015 und 1017 hPa.

Ausblick auf die Woche und Tipps für Aktivitäten

Die kommende Woche in Inca besticht durch ihre Abwechslung, von intensiven Regenphasen bis zu herrlich klaren Tagen – ein perfektes Szenario für diverse Freizeitaktivitäten. Behalten Sie dennoch stets einen Regenschutz griffbereit und nutzen Sie die sonnigen Abschnitte für Ausflüge in die Natur oder an die Strände Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:33:08. +++