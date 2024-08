Wettervorhersage Deià (14.08.2024 - 21.08.2024): Erwartung von Regen gefolgt von klarer, sonniger Woche

Wetter Deià: Wetteraussichten für die kommende Woche (14.08.2024 - 21.08.2024)

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca rüstet sich für eine wetterbedingte Achterbahnfahrt in der Woche vom 14. bis zum 21. August 2024. Mit Beginn der Woche kündigen sich zunächst kräftige Niederschläge an, gefolgt von einem deutlichen Wandel hin zu klarem Himmel und Sonnenschein. Ein idealer Zeitpunkt, um sowohl die Regenschirme als auch die Sonnenhüte bereitzulegen.

Mitte August: Vom Starkregen hin zu strahlend blauem Himmel

Mittwoch, der 14. August: Deià wird heute von einem starken Regen bei Temperaturen um die 30°C beeinflusst. Eine frische Brise bei Windgeschwindigkeiten von etwa 9 km/h bringt eine gewisse Erleichterung, obwohl die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegt. Mit einem Luftdruck von 1010 hPa und einem Sonnenuntergang um 18:47 Uhr klingt der regnerische Tag schließlich aus.

Donnerstag, der 15. August: Das Wetter gibt eine kleine Verschnaufpause mit moderaten Regenfällen und einer Abkühlung auf 24°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 80% und die Winde lassen leicht nach auf 8 km/h, während der Luftdruck auf 1015 hPa klettert. Ein früherer Sonnenuntergang um 18:46 Uhr markiert den Tag.

Freitag, der 16. August: Leichter Regen lässt die Temperaturen auf angenehme 28°C steigen bei einer weiterhin hohen Luftfeuchtigkeit von 61%. Windstille herrscht bei Windgeschwindigkeiten von lediglich 5 km/h, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1016 hPa.

Sonnige Aussichten ab dem Wochenende: Ab dem 17. August zeigt sich die Sonne in voller Pracht. Klarer Himmel und wieder zunehmende Temperaturen von bis zu 31°C bestimmen das Bild in Deià. Eine perfekte Gelegenheit, die Natur und Küsten Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit sorgen für angenehme Tage und laue Abende unter der mediterranen Sonne.

21. August bleibt das Wetter stabil, trocken und warm mit leichtem Wind, einem Luftdruck von 1014 hPa und Sonnenuntergang um 18:37 Uhr als Abschluss der Woche.

Wetterübersicht für Deià in der Woche vom 14. bis 21. August 2024

Das Wetter in Deià ist eine Mischung aus kurzzeitigem Regen und darauffolgender Sonneneinstrahlung – ideal für Urlauber und Einheimische, die sowohl dramatische Unwetter als auch entspannende Sonnenstunden schätzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:29:56. +++