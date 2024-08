Wettervorhersage Fornalutx: Heftiger Regen und danach sonnige Aussichten (14.08.2024 bis 21.08.2024)

Wettertrend für Fornalutx: Von Gewitterstimmung zu sommerlicher Idylle

Die idyllische Gemeinde Fornalutx auf Mallorca steht eine wettertechnische Achterbahnfahrt bevor. In der Woche vom 14. August bis zum 21. August 2024 erlebt Fornalutx alles, von heftigen Regenfällen zu Beginn bis zu klarem Himmel und Sonnenschein zum Ausklang der Woche.

Wetterumschwung in Fornalutx: Starker Regen lässt nach

Zum Wochenstart am Mittwoch, den 14. August, werden die Einwohner und Besucher von Fornalutx mit schweren Regengüssen und Temperaturen von etwa 30°C konfrontiert. Bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h ist mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 57% zu rechnen. Der Luftdruck liegt bei 1010 hPa.

Der Donnerstag, 15. August, zeigt sich mit moderatem Regen und einer erfrischenden Abkühlung auf 22°C, allerdings bei einer Luftfeuchtigkeit von 84% und weiterhin sanften Windbewegungen.

Erholung vom Regen: Leichte Schauer und Temperaturanstieg

Vom Freitag, den 16. August, an dürfen sich die Fornalutxer auf eine Wetterbesserung einstellen. Bei leichtem Nieselregen klettern die Thermometer bis auf angenehme 27°C, während der Wind auf milde 4 km/h nachlässt und die Luftfeuchtigkeit auf 58% sinkt.

Am Samstag bleibt es bei leichten Regenschauern, aber die Temperatur steigt weiter an und erreicht beinahe sommerliche 29°C bei einer immer noch geringen Windgeschwindigkeit.

Sonnige Hochphase: Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Die darauf folgenden Tage markieren den Eintritt in eine sonnige Phase. Ein klarer Himmel dominiert von Sonntag, den 18. August, bis Mittwoch, den 21. August, wobei Temperaturen zwischen 29°C und 31°C für perfekte Bedingungen sorgen, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in Fornalutx zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit verringert sich in diesem Zeitraum deutlich.

Wetter Ausblick: Ende der Woche

Zum Abschluss der Woche verbleiben die Temperaturen auf einem stabilen Hoch um die 31°C, und die Windgeschwindigkeiten sind kaum nennenswert. Mit einer Luftfeuchtigkeit von etwa 45% und konstantem Luftdruck zeigt sich das Wetter in Fornalutx von seiner besten Seite.

Der früheste Sonnenaufgang wird um 05:00 Uhr am Mittwoch beobachtet, während der späteste Sonnenuntergang um 18:47 Uhr am selben Tag zu erwarten ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:32:29. +++