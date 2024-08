Wettervorhersage für Santa Margalida: Eine Woche voller Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern (14.8.2024)

Wettertrends in Santa Margalida – prognostizierte Wettermuster vom 14.8.2024 bis 21.8.2024

Santa Margalida empfängt seine Besucher mit gemischten Wetteraussichten, die von sonnigen Momenten bis hin zu erfrischenden Regenschauern reichen. Die Wetterprognose für die Woche vom 14. August 2024 bis zum 21. August 2024 verspricht sowohl warme als auch feuchte Tage, die die Inselbewohner und Urlauber in ihren Bann ziehen werden.

Regen und Temperaturen zu Beginn der Woche

Der Mittwoch, der 14. August, präsentiert sich mit einer Temperatur von behaglichen 29 Grad Celsius und moderaten Regenfällen, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei sanften 11 km/h, was das Wetter ideal für Outdoor-Aktivitäten macht. Die Luftfeuchtigkeit wird mit 66% angegeben, was für eine gewisse Schwüle sorgt, während der Luftdruck bei 1009 hPa liegt.

Am Donnerstag, 15. August kommt es zu heftigen Regenfällen bei kühleren 23 Grad Celsius. Der Wind lässt auf angenehme 9 km/h nach, während die Luftfeuchtigkeit auf 80% steigt und die Druckverhältnisse auf einen Wert von 1015 hPa klettern.

Aufheiterungen und klare Himmel

Vom 16. August an verbessern sich die Wetterbedingungen signifikant. Es werden noch leichte Regenschauer bei 27 Grad Celsius und sanften Winden von 6 km/h erwartet, doch ab Freitag, dem 17. August, dürfen sich die Einwohner und Besucher von Santa Margalida auf klares Himmelsblau freuen.

Die Temperaturen steigen auf sommerliche 30 Grad Celsius, und konstant niedrige Windgeschwindigkeiten unterstützen das angenehme Klima. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf erträgliche 49%, was zusammen mit einem stabilen Luftdruck von etwa 1014 bis 1017 hPa die perfekten Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien schafft.

Erwartete Wetterbedingungen für das Wochenende und den Ausklang der Woche

Das Wochenende präsentiert sich weiterhin mit strahlendem Sonnenschein und einem geschätzten Höhepunkt der Temperaturen bei 31 Grad Celsius am Dienstag, dem 21. August. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiterhin, was die Tage angenehm und weniger schwül gestaltet, während die Windgeschwindigkeiten seichte 4 bis 5 km/h beibehalten.

Aussichten für Frühaufsteher und Nachtschwärmer

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für die bevorstehende Woche beginnen mit dem ersten Lichtschein um 4:58 Uhr am Mittwoch und verschieben sich langsam über die Woche hinweg auf 5:05 Uhr am Dienstag. Die Abenddämmerung wird von 18:45 Uhr auf 18:35 Uhr vorgerückt, was lange und genussvolle Abende verspricht.

Die gesamte Wetterlage in Santa Margalida zeigt sich als Geschenk des Spätsommers und bietet Anwohnern wie Besuchern vielfältige Möglichkeiten, die Schönheit der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:44:19. +++