Wettervorhersage Llucmajor (14.8.2024 bis 21.8.2024): Temperaturen, Regenrisiko und Tägliche Wettertrends (14.8.2024)

Wetter Aktuell in Llucmajor: Eine Wochenübersicht

Die kommende Woche in Llucmajor verspricht ein facettenreiches Wettererlebnis auf der wunderschönen Insel Mallorca. Heiße Temperaturen und unterschiedliche Himmelsbilder bestimmen das Wettergeschehen. Beginnend mit moderaten Regenschauern werden wir durch eine spannende Wetterwoche navigiert, die mit klarem Himmel abschließen wird.

Wetterprognose für Llucmajor: 14. August bis 21. August 2024

Mittwoch, 14. August 2024: Ein feuchtwarmer Tag mit moderatem Regen erwartet die Bewohner und Besucher von Llucmajor. Bei stolzen 30°C wird das Wohlbefinden nur unwesentlich von einem milden Wind mit 11 km/h beeinträchtigt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 56%, und der Luftdruck wird mit 1009 hPa gemessen. Sonnenaufgang ist um 05:00 Uhr, während der Sonnenuntergang um 18:46 Uhr zu erwarten ist.

Donnerstag, 15. August 2024: Regenliebhaber werden sich über den intensiven Regen freuen, der die Temperaturen auf eine angenehme 24°C herabsetzt. Der Wind bleibt gleichbleibend bei 11 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%. Mit einem Luftdruck von 1014 hPa und einer Sonnenaufgangszeit von 05:01 Uhr sowie einem Sonnenuntergang um 18:44 Uhr bietet der Tag eine willkommene Abkühlung.

Freitag, 16. August 2024: Leichter Regen kündigt sich an und bringt die Quecksilbersäule auf 29°C. Mit einem leichten Lüftchen von nur 5 km/h und einer Senkung der Luftfeuchtigkeit auf 48% lässt sich dieser Tag bestens genießen. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1015 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden um 05:02 Uhr bzw. um 18:43 Uhr statt.

Samstag, 17. August 2024: Mit nur wenigen Wolken am Himmel werden eine Höchsttemperatur von 28°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% erwartet. Ein sanfter Wind weht mit 6 km/h, was den Tag in Llucmajor zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten macht. Der Luftdruck beträgt 1014 hPa. Die Sonne begrüßt uns um 05:03 Uhr und verabschiedet sich wieder um 18:42 Uhr.

Sonntag, 18. August 2024: Die Hitze steigt wieder an, und mit einem klaren Himmel erreichen wir erneut 30°C. Der Wind bleibt schwach bei 5 km/h, und die Luft bleibt relativ trocken mit einer Feuchtigkeit von 53%. Mit einem Druck von 1015 hPa ist der Tag ideal für Strandbesuche und Wassersport. Sonnenaufgang ist um 05:04 Uhr, und der Abend beginnt um 18:40 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Montag, 19. August 2024: Bei weiterhin klarem Himmel können sich Einheimische sowie Urlauber über weiterhin hohe Temperaturen von 29°C freuen. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 52% fällt. Der Luftdruck klettert auf 1017 hPa. Ein Tag, um die schönen Seiten der Insel zu entdecken. Sonnenaufgang um 05:05 Uhr und Sonnenuntergang um 18:39 Uhr unterstreichen einen weiteren prächtigen Tag.

Dienstag, 20. August 2024: Die Temperaturen halten sich konstant bei 30°C, und die klaren Himmelsverhältnisse sorgen für ungetrübten Sonnenschein. Mit einem schwachen Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von nur 42% ist es der ideale Sommerurlaubstag. Der Luftdruck wird bei 1016 hPa liegen. Die Sonne erscheint um 05:06 Uhr und verlässt uns um 18:37 Uhr wieder.

Mittwoch, 21. August 2024: Zum Abschluss diese Wetterwoche in Llucmajor wird es bei 30°C und klarem Himmel wieder richtig warm. Der Wind bläst weiterhin leicht mit 5 km/h, und der Luftfeuchtigkeitwert liegt bei erträglichen 44%. Mit einem Luftdruck von 1014 hPa klingt die Woche aus. Die Sonne zieht ihre Bahn von 05:07 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Fazit zu Llucmajors Wettertrend dieser Woche

Eine aufregende Sommerzeit erwartet alle, die sich in der kommenden Woche in Llucmajor aufhalten. Obwohl der Start mit regnerischen Tagen herausfordernd sein mag, wird das Wetter zunehmend freundlicher mit einem perfekten Abschluss unter der Mittelmeersonne. Ideal, um das umfangreiche Freizeitangebot Mallorcas auszukosten.

