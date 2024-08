Wettervorhersage Puigpunyent: Mit Regen, klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen in die Woche (14.8.2024)

Wetter Update Puigpunyent: Regenschauer und Sonnenschein im August

Das Wetter in PuigpunyentPuigpunyent bietet in den kommenden sieben Tagen einen Mix aus Sommerregen und klarem blauen Himmel. Angesichts des herrschenden Klimawandels erleben wir auch auf der wunderschönen Insel Mallorca eine Bandbreite an Wetterphänomenen, die sowohl für Einwohner als auch Urlauber von Interesse sind.

Mitte August in Puigpunyent: Von Regentropfen zu Sonnenstrahlen

Am 14. August 2024 erleben wir in Puigpunyent moderaten Regen bei Temperaturen um die 27 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 9 km/h bringt etwas Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 67% und der Luftdruck bei 1010 hPa. Der Tag beginnt früh um 05:01 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:47 Uhr mit einem späten Sonnenuntergang.

Der 15. August 2024 hält mit schweren Regenfällen und kühleren Temperaturen von 23 Grad Celsius eine Herausforderung für alle Outdoor-Aktivitäten bereit. Hierbei bleibt der Wind konstant bei 9 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 72% steigt und der Luftdruck auf 1014 hPa anwächst.

Am 16. August verbessert sich das Wetterbild ein wenig. Mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 25 Grad, bei einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h, dürfen wir auf angenehmere Wetterbedingungen hoffen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 61% und der Luftdruck ist stabil bei 1015 hPa.

Wettertrend für die Folgetage in Puigpunyent

Die darauffolgenden Tage in Puigpunyent präsentieren sich mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen von 26 Grad am 17. und 18. August, gefolgt von einem klaren Himmel am 19., 20., und 21. August. Mit einer Luftfeuchtigkeit von um die 66%, Windgeschwindigkeiten von 2 bis 4 km/h und ansteigendem Luftdruck können wir uns auf wahrhaft sommerliche Tage freuen, perfekt für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Nicht zu vergessen, dass den Inselbesuchern klare Nächte für Sternenbeobachtungen in Aussicht stehen.

Voraussichtlich klares Wetter am Wochenende in Puigpunyent

Das Wochenende klingt mit klarem Himmel und konstanten Temperaturen von 26 Grad aus. Die Abende laden mit sinkender Luftfeuchtigkeit und geringen Windgeschwindigkeiten dazu ein, die warmen Sommernächte Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang verschieben sich um wenige Minuten, was die Tage langsam kürzer werden lässt.

