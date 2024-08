Wettervorhersage Santa Maria del Camí – Heiße Tage und vereinzelter Regen im Überblick (14.08.2024 bis 21.08.2024)

Die Wetterlage in Santa Maria del Camí für die kommende Woche

Die malerischen Landschaften von Santa Maria del Camí stehen unter dem Einfluss eines abwechslungsreichen Wetters in der Mitte des Augusts. Die Wettervorhersage kündigt heiße Temperaturen an, durchsetzt von gelegentlichen regnerischen Intermezzi.

Hochsommerlich warm mit Regenschauern – Das Wetter am 14. August 2024

Am Mittwoch, dem 14. August, erwarten die Einwohner und Besucher von Santa Maria del Camí intensive Regenfälle bei Temperaturen um die 31 °C. Die Luft bewegt sich mit einer leichten Brise von 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 50%. Aufgrund des anhaltenden Niederschlags und einer Luftdruckmessung von 1009 hPa, sollte man den Schirm nicht vergessen, wenn man vor die Tür tritt.

Leichter Temperatursturz und weiterer Regen – Das Wetter am 15. August 2024

Der 15. August bringt mit einer Höchsttemperatur von 23 °C eine leichte Abkühlung. Das Wetter bleibt allerdings weiterhin launisch mit moderatem Regen und einer steigenden Luftfeuchtigkeit von rund 80%. Bei einem Luftdruck von 1015 hPa sollten Sie für Ihre Freizeitgestaltung eher Indoor-Aktivitäten in Betracht ziehen.

Leichter Anstieg der Temperaturen bei abnehmendem Regen – Vorschau vom 16. bis 21. August

Ab dem 16. August steigen die Temperaturen erneut an und erreichen in den darauffolgenden Tagen bis zu wohligen 32 °C. Auch wenn vereinzelter leichter Regen die Region um Santa Maria del Camí noch bis zum 17. August hin und wieder benetzt, ist in der restlichen Woche klarer Himmel und Sonnenschein vorhergesagt. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich mit Werten von 45% bis 55% ein, während das Barometer stabile Druckverhältnisse von etwa 1015 hPa anzeigt. Mit leichten Windgeschwindigkeiten von 3 bis 4 km/h wird für Entspannung an den Stränden und Terrassen gesorgt.

Sonnenanbeter willkommen – Wochenendwetter ab 18. August 2024

Die strahlende Sonne betont am Wochenende die Schönheit von Santa Maria del Camí. Mit klarem Himmel und einem stillem Windhauch ist optimal Gelegenheit zur Erholung im Freien gegeben. Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel sollten aber in der Tasche nicht fehlen! Der Sonnenaufgang um kurz nach 5 Uhr morgens und der Sonnenuntergang gegen 18:40 Uhr rahmen perfekt lange und genussvolle Sommertage ein.

Planen Sie Ausflüge oder entspannen Sie in der warmen Mittelmeerumgebung von Mallorca, wissend, dass das Wetter in Santa Maria del Camí im Großen und Ganzen auf Ihrer Seite steht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 14.8.2024, 01:44:56. +++