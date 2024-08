Wettervorhersage Selva: Regenschauer und Sonnenschein – das 7-Tage-Wetter auf Mallorca (14.8.2024)

Aktuelles Wetter in Selva: Erfrischender Regen gefolgt von klarer Sonne

Die kommende Woche in Selva, einem idyllischen Ort auf Mallorca, beginnt mit wechselhaftem Wetter, das bald schon von einer Periode klaren Himmels abgelöst wird. Die Wettervorhersage verspricht dabei eine abenteuerliche Mischung aus intensivem Regen und angenehmer Sommerhitze.

Wetter am Mittwoch, den 14.08.2024: Schwere Regenfälle in Selva

Der Mittwoch gibt sich mit schweren Regenfällen und Höchsttemperaturen von 31°C lautstark zu erkennen. Dabei weht eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Trotz des Regengusses liegt die Humidity bei gemäßigten 53%, was die Temperaturen erträglich macht. Der Luftdruck beträgt 1010 hPa, und als Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang notieren wir 04:59 Uhr bzw. 18:46 Uhr.

Wettertrend für Donnerstag und Freitag: Weiterhin Regen

Die zweite Wochenhälfte wird von moderatem Regen begleitet bei spürbar kühleren Temperaturen um 22°C am Donnerstag. Der Freitag zeigt sich ebenfalls verregnet, doch mit zurückkehrenden sommerlichen 28°C. Die Windstärke bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit steigt zeitweise auf 85% an.

Sonniges Wochenende in Aussicht: Strahlender Himmel über Selva

Ein Wetterumschwung kündigt sich für das Wochenende an. Von Samstag bis Montag dürfen sich Einheimische wie Urlauber auf sonniges Wetter freuen. Die Temperaturen bewegen sich von 31°C bis 33°C unter klarem Himmel. Das ideale Wetter, um Selva und seine Umgebung zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu verbringen. Die Windstärken sind mit 1 bis 3 km/h eher wenig spürbar und die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme Werte um 42%.

Fazit: Wetter Selva – Eine Woche mit allen Facetten

Die Wettervorhersage für Selva auf Mallorca zeigt uns, dass wir eine Welle verschiedener Wetterbedingungen erwarten können. Von stattlichen Regengüssen zu Anfang über eine stufenweise Entspannung bis hin zu klarem Himmel am Ende der Woche – in Selva erleben Sie mallorquinisches Wetter in seiner ganzen Vielfalt.

Und für all diejenigen, die die warmen Sommertage für Outdoor-Aktivitäten nutzen wollen: Die kommende Woche verspricht mit ihren klaren Tagen perfekte Bedingungen dafür, das umwerfende mallorquinische Umland zu erkunden. Ob zu Fuß, auf dem Rad oder in einer gemütlichen Gartenfinca – das Wetter begünstigt alle Pläne.

