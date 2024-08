7-Tage-Wetterausblick für Binissalem, Mallorca: Wechselhafte Aussichten mit Regen und sonnigen Tagen! (15.8.2024)

Wie steht es um das Wetter in Binissalem in der kommenden Woche?

Die idyllische Gemeinde Binissalem auf Mallorca steht vor einer abwechslungsreichen Wetterwoche. Von intensiven Regenschauern bis hin zu strahlendem Sonnenschein, die Vielfältigkeit des Inselklimas präsentiert sich in voller Pracht. Lesen Sie weiter, um mehr über die täglichen Bedingungen zu erfahren, die sowohl Einheimische als auch Urlauber erwarten.

Ein wechselhafter Start in die neue Woche

Der 15. August 2024 wird von moderatem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 24°C begleitet, die von einer leichten Brise mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h unterstützt wird. Die Luftfeuchtigkeit verharrt bei 74%, während der Luftdruck stabil bei 1016 hPa liegt. Frühaufsteher werden den Sonnenaufgang um 5.01 Uhr erleben können, während der Tag um 18.45 Uhr endet.

Regnerische Aussichten mit Potenzial für Aufheiterungen

Der folgende Tag, der 16. August, verkündet intensiveren Regenfall bei immer noch warmen 26°C. Eine geringere Windgeschwindigkeit von 4 km/h könnte den Regenschirm fest im Griff erforderlich machen. Die geringere Luftfeuchtigkeit von 65% deutet jedoch auf mögliche Auflockerungen der Wolkendecke hin.

Am 17. August lässt der Regen etwas nach und macht Platz für leichtere Schauer, ideal für jene, die das Freie genießen wollen, ohne allzu durchnässt zu werden. Es kündigt sich ein Temperaturhoch von 30°C an – perfekt für ausgedehnte Spaziergänge.

Erneute Niederschläge gefolgt von klarem Himmel

Moderate Regenfälle werden uns auch am 18. August begleiten, die Temperaturen verbleiben jedoch sommerlich mit 29°C. Mit dem 19. August erwartet uns dann ein Tag mit verstreuten Wolken, was vielversprechende Chancen für längere sonnige Intervalle bedeutet. Die Temperaturen pendeln sich auf eine angenehme Höhe von 26°C ein.

Die Hoffnung auf Sonnenschein wird wahr

Einen klaren Himmel dürfen Besucher und Einwohner am 20. August erwarten. Mit Höchsttemperaturen, die erneut auf 29°C klettern, scheint der Sommer in Binissalem in seiner vollen Pracht zurückzukehren. Doch auch die folgenden Tage, insbesondere der 21. und 22. August, vermerken einen aufgehenden Trend, mit überwiegend bewölktem Himmel und schließlich klarem Himmel zum Abschluss der Wetterprognose.

Wetteraussichten für Binissalem: Zusammenfassung der Woche

Die kommende Woche in Binissalem auf Mallorca bietet sowohl den regenverwöhnten Naturfreund als auch den sonnenhungrigen Strandgänger Grund zur Freude. Während die ersten Tage von ergiebigen Regenschauern geprägt sind, steht die zweite Wochenhälfte ganz im Zeichen des Sommers. Egal, ob Sie die Weinberge erkunden oder die historischen Zentren durchstreifen möchten, die Wetterbedingungen versprechen, für jeden etwas zu bieten.

