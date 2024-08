7-Tage-Wetterprognose für Campanet: Wechsel von Regen und Sonnenschein (15.8.2024)

Ausblick auf das Wetter in Campanet vom 15. bis 22. August 2024

Die kommende Woche in Campanet wird eine vielfältige Palette an Wetterbedingungen bereithalten. Von moderatem bis starkem Regen zu Beginn der Woche bis hin zu einem herrlichen klaren Himmel in den Folgetagen – für jeden ist etwas dabei. Finden Sie alles, was Sie über das Wetter in Ihrer Region wissen müssen, um Ihre Woche optimal zu planen.

Wetterbedingungen im Detail

Donnerstag, 15. August 2024: Mit einer Temperatur von 24°C und mäßigem Regen startet der Donnerstag in Campanet. Ein leichter Wind bei 7 km/h erfrischt dabei die Luft. Trotz einer Luftfeuchtigkeit von 73% und einem Luftdruck von 1016 hPa sollten Sie nicht auf einen stimmungsvollen Spaziergang in der malerischen Landschaft verzichten.

Freitag, 16. August 2024: Der Freitag zeigt sich mit starken Regenfällen bei 25 °C. Ein eher flauer Wind von 4 km/h wird dieses Szenario begleiten. Die Feuchtigkeit liegt bei angenehmen 71% mit einem gleichbleibenden Druck von 1016 hPa.

Samstag, 17. August 2024: Mit 29°C erleben wir am Samstag einen spürbaren Temperaturanstieg, begleitet von leichtem Regen. Der Wind beruhigt sich auf milde 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 51% sinkt bei einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1014 hPa.

Sonntag, 18. August 2024: Der Sonntag bringt wieder mäßigen Regen, diesmal bei einer Temperatur von 27°C. Ein leichter Wind von 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem Druck von 1011 hPa verspricht Frische und Abkühlung.

Montag, 19. August 2024: Leichter Regen wechselt am Montag das Bild und gibt bei 27°C eine erneute Gelegenheit, die Natur zu genießen, während der Wind und der Druck stabil bleiben.

Dienstag, 20. August 2024: Ein klarer Himmel als Zeichen des Sommers in Campanet, mit Temperaturen von 29°C und einer angenehmen Brise von 3 km/h. Nutzen Sie diesen Tag, um die zahlreichen Strände und Aussichten Mallorcas zu erkunden.

Mittwoch, 21. August 2024: Die Temperatur klettert am Mittwoch auf 30°C unter überwiegend bedecktem Himmel, was auf einen sehr warmen Tag hinweist. Perfekt, um alles auf Mallorca zu erleben, was man bei hoher Feuchtigkeit eher meiden würde.

Donnerstag, 22. August 2024: Der Donnerstag verabschiedet sich mit einem klaren Himmel und heißen 30°C. Die Feuchtigkeit hält sich mit 45% in Grenzen, und der Luftdruck zeigt sich leicht verändert bei 1015 hPa.

Sonnenauf- und Sonnenuntergang in Campanet

Die Sonne taucht das idyllische Campanet schon ab 05:00 Uhr morgens in sanftes Licht und bietet täglich rund 13 Stunden Sonne, bis sie um 18:44 Uhr wieder am Horizont verschwindet. Ein atemberaubendes Schauspiel, das Sie nicht verpassen sollten!

Erwarten Sie in der kommenden Woche eine Mischung aus bewölkten und heiteren Tagen, ideal um die vielfältige Insel Mallorca in all ihren Facetten zu genießen. Obwohl Regen die Insel zwischendurch erfrischt, sind die Bedingungen perfekt, um die kulturellen und landschaftlichen Highlights zu erkunden.

