7-Tage-Wettertrend für Capdepera, Mallorca: Regen und Sonnenschein im Wechsel (15.8.2024)

Das Wetter in Capdepera: Eine Woche voller Wetterkapriolen

Wer auf Mallorca das Wetter genießen möchte, sollte sich auf eine vielfältige Woche einstellen. Besonders in Capdepera erleben wir eine Mischung aus Regen und klarem Himmel, die für jede Menge Abwechslung sorgt. Beginnen wir mit einem Blick auf die kommenden Tage.

Regnerische Tage mit Aussicht auf Besserung

Regnerische Tage mit Aussicht auf Besserung Am Donnerstag, den 15.08.2024, dürfen Urlauber in Capdepera ihren Tag mit einer Temperatur von 25°C beginnen, doch mit heftigem Regen und Böen von bis zu 10 km/h ist das mitnehmen einer Regenjacke ratsam. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 75%, und der Luftdruck zeigt 1015 hPa an. Sonnenanbeter müssen Geduld zeigen: Erst bei Sonnenuntergang um 18:42 Uhr - aufgegangen ist die Sonne bereits um 4:58 Uhr - könnten die ersten Sonnenstrahlen des Tages durch die Wolken dringen.

Angenehmere Bedingungen am Wochenende

Angenehmere Bedingungen am Wochenende Am Freitag und Samstag ähnelt das Wetter dem Donnerstag mit mäßigem und leichtem Regen, jeweils bei einer Temperatur von angenehmen 26°C. Auch wenn das Wetter eher zum Verweilen im Café als am Strand einlädt, die Natur wird durch den Niederschlag eine frische und lebendige Farbe annehmen.

Sonntag verspricht dann eine kleine Verschnaufpause vom Regen. Mit einem klaren Himmel und sanften Winden von nur 3 km/h bietet der 20.08.2024 die perfekte Gelegenheit, um die Schönheit Capdeperas vollends zu genießen.

Blick in die nächste Woche

Blick in die nächste Woche Einen kleinen Vorgeschmack auf die nächste Woche gibt das Wetter am Montag, den 21.08.2024: Bei weiterhin 26°C sorgt eine bedeckte Wolkendecke für sanftes Tageslicht ohne grelle Sonneneinstrahlung und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 56%. Wir erleben einen wundervollen Sonnenaufgang um 5:04 Uhr und Sonnenuntergang um 18:34 Uhr.

Der Blick Richtung Ende der Woche verheißt eine angenehme Mischung aus wenigen Wolken und frühlingshaften Temperaturen - das ideale Wetter für alle möglichen Freizeitaktivitäten im Freien.

