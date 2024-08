Aktuelle Wetterprognose für Fornalutx: Erwarten Sie eine regnerische und klare Woche! (15.8.2024)

Wetterüberblick für Fornalutx in der dritten Augustwoche 2024

Die idyllische Gemeinde Fornalutx auf MallorcaFornalutx steht vor einer Mischung aus regnerischen Tagen und klarem Himmel. Einem moderaten bis starken Regen zu Beginn der Woche folgen heitere Bedingungen, die sowohl Einwohner als auch Besucher sicherlich genießen werden. Hier ist Ihr detaillierter Bericht über die Wetteraussichten vom 15. August bis zum 22. August 2024.

Abwechslungsreiches Wetter zu Beginn der Woche

Der 15. August 2024 in Fornalutx wird durch moderaten Regen geprägt sein, mit einer angenehmen Temperatur von 23°C. Es ist vorauszusehen, dass ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h wehen wird, während die Luftfeuchtigkeit bei 80% liegt und der Luftdruck bei 1016 hPa stabil bleibt.

Der folgende Tag bringt intensivere Niederschläge, da kräftiger Regen mit Höchsttemperaturen von 25°C zusammentrifft. Eine leichte Brise von 4 km/h wird dazu beitragen, dass die Atmosphäre nach dem Regen angenehm und erfrischend ist.

Wetterberuhigung und steigende Temperaturen

Mit dem 17. August setzt eine Wetterberuhigung ein, und leichter Regen bei 28°C verspricht eine leichte Abkühlung. Dies könnte eine gute Gelegenheit für Aktivitäten im Freien zwischen den Schauern bieten, zumal der Wind mit nur 2 km/h kaum spürbar sein wird.

Von moderaten Regenereignissen am 18. August bei 27°C übergehen wir dann zu leichteren Regenschauern und abnehmender Bewölkung am 19. August. Für beides, bringen Sie am besten einen Regenschirm mit, wenn Sie Ihre Pläne im Freien durchführen möchten.

Sonnige Aussichten zum Abschluss der Woche

Die Woche macht eine positive Wendung ab dem 20. August, da der klare Himmel und die 27°C ideale Bedingungen für lange Spaziergänge oder einen entspannten Tag am Strand von Fornalutx bieten. Geringe Luftfeuchtigkeit und ein leichter Wind sorgen für perfektes Sommerwetter.

Die tendenziell trockenere Luftmasse setzt sich bis zum 21. und 22. August fort, mit überwiegend bewölkten und klaren Himmelsbedingungen bei Höchsttemperaturen von 28°C.

Überblick über Tageslicht und Luftdruck

Während der Sonnenaufgang im Laufe der Woche leicht später eintritt, von 5:01 Uhr am 15. August bis 5:08 Uhr am 22. August, setzt sich das sanfte Abklingen des Sonnenuntergangs von 18:45 Uhr auf 18:36 Uhr fort. Der Luftdruck wird über den Zeitraum leicht schwanken, bleibt jedoch in einem stabilen Bereich zwischen 1014 und 1018 hPa.

Das Wetter für Fornalutx präsentiert sich während dieser Augustwoche als sehr abwechslungsreich, und die unterschiedlichen Bedingungen bieten zahlreiche Möglichkeiten, die einzigartige Schönheit der Region zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:32:00. +++