Aktuelle Wetterprognose für Manacor: Eine Woche voller Wetterkapriolen vom 15.08.2024 bis 22.08.2024

Unbeständiges Wetter in Manacor: Regenschirme als ständige Begleiter

Die kommende Woche in Manacor hält für Einheimische und Besucher wettertechnisch so einiges bereit. Starke Regenfälle, schwüle Temperaturen und eine kleine Atempause am Wochenende stehen uns bevor. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die täglichen Entwicklungen werfen.

Wettertrend und Temperaturen in Manacor für die kommende Woche

Den Anfang macht der Donnerstag, 15. August 2024, mit heftigem Regen. Bei gemäßigten 25 °C sollten Sie Ihre Aktivitäten im Freien sorgfältig planen, denn mit einem Wind von 8 km/h sind auch die Regenschauer nicht zu unterschätzen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 70%, und der Luftdruck bei 1015 hPa. Beginnen wird der Tag recht früh um 04:59 Uhr mit einem vom Regen begleiteten Sonnenaufgang und enden wird er mit dem Sonnenuntergang um 18:43 Uhr.

Freitag, der 16. August 2024, verspricht eine leichte Besserung mit 27 °C und moderatem Regen. Die Windgeschwindigkeiten sinken leicht auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht angenehmere 60%. Der Luftdruck bleibt konstant. Die Sonne grüßt um exakt 05:00 Uhr und sagt um 18:42 Uhr wieder leise 'Gute Nacht'.

Das Wetter beruhigt sich am Samstag, 17. August, bei 29 °C und nur leichtem Regen. Bei einem leisen Windhauch von 3 km/h und einer weiter sinkenden Luftfeuchtigkeit von 52% bietet sich die Gelegenheit, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen. Der Druck fällt auf 1013 hPa. Sonnenauf- und -untergänge umrahmen den Tag zwischen 05:01 Uhr und 18:40 Uhr.

Der Trend einer schrittweisen Wetterbesserung setzt sich fort und so zeigt sich der Sonntag, 18. August 2024, zwar noch mit moderatem Regen, aber bei gleichbleibender angenehmer Temperatur von 27 °C. Die Luft bleibt weiterhin frisch mit 62% Feuchtigkeit und der Wind bewegt sich mit 6 km/h.

Mit Beginn der neuen Woche, am Montag, 19. August, dürfen wir uns über leichtere Regenschauer erfreuen. 27 °C und nur noch 45% relative Luftfeuchtigkeit lassen erahnen, dass das Wetter eine positivere Wendung nimmt. Der Wind besteht weiterhin auf seine leisen 4 km/h und der Druck steigt wieder auf 1014 hPa.

Die größte Freude dürfte der Dienstag, 20. August 2024, bereithalten: ein Tag voller Sonnenschein und klarer Himmel, gepaart mit einer maximalen Temperatur von 29 °C. Der Wind weht sanft mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 43% - optimal für Outdoor-Aktivitäten. Sonnenaufgang um 05:04 Uhr und Sonnenuntergang um 18:36 Uhr markieren den schönsten Tag der Woche.

Die folgenden Tage, Mittwoch, 21. August, und Donnerstag, 22. August, zeigen teilweise bewölkte Himmel bei anhaltenden hohen Temperaturen von 29 °C und 30 °C. Mit einer sanften Brise, die durchgehend weht, und einer Luftfeuchtigkeit, die sich kontinuierlich um die 45% einpendelt, klingt die Woche aus.

Fassen wir zusammen: Eine regenreiche erste Wochenhälfte erwartet uns in Manacor, gefolgt von einem strahlenden Dienstag und einem angenehm warmen Ausklang der Woche. Bestücken Sie sich also mit Regenschirm und Sonnencreme, um für alle Wetterwendungen gerüstet zu sein!

Wetterprognose für das Wochenende in Manacor

Das Wochenende verabschiedet sich mit stillen und warmen Stunden. Der Himmel bedeckt sich stellenweise etwas, doch die Temperaturen halten das sommerliche Niveau. Perfekt für den Besuch eines der malerischen Strände oder um einfach das mediterrane Leben zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 15.8.2024, 01:35:31. +++